0,4 процента составил рост потребительских цен в США в сентябре по сравнению с августом 2023 года, сообщил Минтруд страны. В годовом выражении инфляция в сентябре составила 3,7% (цель — 2%), а базовая — 4,1% (минимум с сентября 2021 года). Консенсус-прогнозы Trading Economics и The Wall Street Journal предполагали меньший рост цен в сентябре — на 3,6% в годовом выражении и 0,3% за месяц, но ожидания уровня базовой инфляции в сентябре оправдались. Замедление темпов ее роста, затухание роста зарплат и доходности американских гособлигаций может позволить ФРС отказаться от дальнейшего повышения ключевой ставки в этом году, пишет MarketWatch.