Перпендикулярно параллельному

В вопросе ограничения параллельного импорта электроники появился новый поворот: 19 октября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российские производители вычислительной техники сталкиваются с демпингом со стороны конкурентов «из дружественных стран». Министр подчеркнул, что исправлять ситуацию нужно не ограничением параллельного импорта, а уменьшением «возможности такого ценового демпинга для зарубежного оборудования» (цитата по «Интерфаксу»). В Минцифры отказались объяснять заявление чиновника, но, судя по всему, речь идет о введении акцизов и других сборов на зарубежную технику (см. “Ъ” от 4 октября).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Между тем неделей ранее на форуме «Микроэлектроника» замглавы Минпромторга Василий Шпак сказал, что оно готово просто вычеркивать из списка параллельного импорта позиции иностранных вендоров, которые российская промышленность в состоянии заместить: «Надеюсь, что до конца года — это будет важным сигналом для рынка — мы такую операцию проведем».

Резкое расхождение публичной позиции двух министерств по ключевому для отрасли вопросу отражает сложность ситуации, сложившейся на рынке. Российские вендоры, которые в 2022 году должны были благодаря государственному протекционизму и отказу зарубежных поставщиков поставлять свою технику в страну, получить преимущество на рынке, сегодня вынуждены соревноваться на аукционах с поставщиками азиатского оборудования, готовыми снижать цену.

Так, в октябре был разыгран тендер на поставку серверов для нужд МВД. Начальная цена контракта составляла 499 млн руб. Тендер выиграл претендент, предложивший поставить технику на 53% дешевле от начальной цены контракта,— за 232 млн руб. «Себестоимость нашего оборудования оказывается выше ценовых предложений поставщиков китайских серверов»,— жаловался сотрудник в одной из профильных компаний.

Топ-менеджеры других вендоров электроники предполагают, что ситуация будет усугубляться. Российские участники рынка утверждают, что, например, xFusion и Huawei «показывают намерения продавать на аукционах технику даже в убыток, лишь бы оставаться на российском рынке». И даже дубина в виде прямого ограничения параллельного импорта вряд ли исправит ситуацию. Перевинчивать шильдики можно не только на российских, но и прямо на китайских предприятиях — и вот уже техника вполне разрешена к параллельному импорту. Введение акцизов тоже вряд ли поможет против крупных поставщиков, действительно заинтересованных в контрактах.

Ответа, что делать, у меня нет. Но для начала, видимо, неплохо было бы сблизить позиции двух ключевых регуляторов. Возможно, в их споре родится какая-то истина. Даже если она будет состоять, например, в том, чтобы позволить рынку быть рынком и отрегулировать себя самостоятельно.