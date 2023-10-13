Благотворительность в тяжелые времена

Каждый год Русфонд собирает информацию о деятельности российских благотворительных фандрайзинговых фондов. Результаты исследования публикуются в справочнике «Русфонд.Навигатор». В основе исследования лежат открытые данные с сайтов самих фондов, информационного портала о деятельности некоммерческих организаций Министерства юстиции РФ и Федеральной налоговой службы. В новом, одиннадцатом по счету выпуске представлены результаты работы фондов за 2022 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Рост под давлением

В фокус нашего внимания попадают только организации, которые занимаются фандрайзинговой деятельностью, поэтому мы не включаем в «Навигатор» государственные фонды, в частности «Круг добра» или Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Выпадают из исследования «Навигатора» и корпоративные и частные фонды, такие, например, как фонд «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова (расходы которого составили 1,953 млрд руб. за 2022 год) или Фонд Елены и Геннадия Тимченко (расходы за 2022-й — 901,7 млн руб.). Бюджеты этих фондов определяются в основном учредителями. Тогда как фандрайзинговые фонды ориентируются на массового жертвователя, стагнируют или процветают в зависимости от того, нравится ли их работа миллионам людей.

Весь прошлый год фандрайзинговые благотворительные фонды старались приспособиться к новой реальности: с российского рынка уходили крупные доноры, стал невозможен прием средств из-за рубежа, уменьшалось количество рекуррентных платежей, были перебои с поставками медикаментов, расходных материалов, медицинского оборудования, лечебного питания. Из-за падения курса рубля значительно повышалась цена помощи. В то же время увеличивалось число обращений, расширялся круг социальных проблем, которые требовали внимания благотворительных фондов.

Однако, несмотря на все сложности, некоммерческому сектору удалось показать рост количества НКО. В 2022 году Минюст зарегистрировал 717 благотворительных фондов — почти на сотню больше, чем в предыдущем году. Новые организации появились в 81 регионе, больше всего — в Москве и Московской области (27%), Санкт-Петербурге (5%) и Краснодарском крае (5%).

Тем не менее по итогам года фонды, вошедшие в «Навигатор», собрали более 28 млрд руб., что на 8% ниже показателя 2021 года. Среди лидеров по сборам — фонды «Подари жизнь», «Банк еды "Русь"», «Алеша», Русфонд, «География добра», Благотворительный фонд помощи детям WorldVita. Каждый из них смог привлечь более 1,1 млрд руб., а совокупный доход этих организаций составил треть от сборов всех фондов справочника. При этом у трех из них – «Подари жизнь», Русфонда и «Географии добра» — сборы упали по сравнению с прошлым годом, еще у трех — «Банка еды "Русь"», «Алеши» и WorldVita — повысились.

В целом по сектору свои доходы смогли увеличить 55% организаций. У 15% фондов сборы выросли по итогам года более чем в два раза. Самый значительный рост в процентном отношении среди организаций «Навигатора» — у Благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза», доходы которого, согласно данным Федеральной налоговой службы, увеличились с 15,8 млн руб. за 2021 год до 181,2 млн руб. за 2022 год.

Денег больше, помощи меньше

Однако увеличение доходов не всегда вело к увеличению объемов помощи: почти у четверти организаций при выросших сборах упали расходы на целевые мероприятия. Например, так произошло у одного из лидеров справочника — Благотворительного фонда «Алеша».

В целом по сектору расходы на целевые мероприятия выросли у 57% фондов. Это означает, что некоторые организации даже при уменьшении своих доходов смогли нарастить объемы помощи, чаще всего используя переходящие остатки с прошлого года (то есть средства на своих счетах, которые оказались неиспользованными на конец 2021 года) или уменьшая административно-управленческие расходы и расходы на содержание организаций. Среди таких фондов — Православная служба помощи «Милосердие», Благотворительный фонд Константина Хабенского, «Линия жизни», «Детские сердца».

Новые направления

Свою роль в увеличении сборов части НКО сыграли крупные грантодатели. Один только Фонд президентских грантов раздал некоммерческим организациям в 2022 году 12 млрд руб., поддержав более 4 тыс. проектов, в том числе в рамках специального внеочередного конкурса. Самые крупные гранты выиграли Русфонд с проектом «"Доставка жизни" — помощь людям, нуждающимся в пересадке чужого костного мозга» (56,2 млн руб.), АНО «Центральная клиническая больница Святителя Алексия» с проектом «Комплексная медико-социальная помощь жителям Донбасса и Украины» (49,8 млн руб.), Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» с проектом «"Жить и побеждать": оказание медицинской помощи тяжелобольным детям и молодым взрослым из Донецкой и Луганской народных республик» (36,8 млн руб.).

Важно отметить, что новые направления деятельности, которые помогли многим фондам увеличить сборы, связаны со специальной военной операцией. Некоммерческие организации начали запускать программы помощи людям с опытом вынужденного переселения, оказывать гуманитарную, медицинскую, юридическую, психологическую поддержку. Такие виды помощи есть в Русфонде, фондах «Второе дыхание», «Банк еды "Русь"», «Доктор Лиза», «Дом с маяком», «Правмир», «Гольфстрим», в Православной службе помощи «Милосердие» и многих других. Также увеличилась поддержка малоимущих граждан и людей в трудной жизненной ситуации. Рост такой помощи особенно отмечали региональные фонды, например Челябинская региональная общественная организация «Солнечный день».

Закрытые программы

Несмотря на успехи, которых удалось достичь многим фондам по итогам неспокойного 2022 года, не все смогли без потерь преодолеть его. У 45% благотворительных организаций упали сборы, у 43% — целевые расходы и объемы помощи. Некоторые НКО были вынуждены закрыть программы, значительно урезать административные затраты, сократить штат. Например, в своем годовом отчете фонд «Живи сейчас» указывает, что в мае 2022 года «пришлось расформировать службу сиделок из-за больших финансовых трудностей». Для многих опыт 2022 года повлиял на перспективы и амбиции следующего года. Так, фонд «Подари жизнь» отмечает: «Во время составления бюджета на 2023 год в нынешней ситуации нам пришлось сократить развитие некоторых направлений. Например, мы будем строить восемь домов для проживания детей вместо планируемых пятнадцати в пансионате "Измалково"».

Мария Дармина, координатор проекта «Русфонд.Навигатор»