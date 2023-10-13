«И так хорошо живут»

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) одобрила изменения в бюджет региона — доходы в 2023 году увеличились на 62,5 млрд руб. Депутаты предложили направить средства на строительство моста через Обь и возведение нового жилья. В ходе обсуждения законопроекта парламентарии предложили обратиться за финансированием инфраструктурных проектов к губернатору Тюменской области и прекратить выдавать преференции нефтяным компаниям.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на споры, изменения в бюджет ХМАО депутаты одобрили единогласно

Фото: Галина Карпова, Коммерсантъ Несмотря на споры, изменения в бюджет ХМАО депутаты одобрили единогласно

Фото: Галина Карпова, Коммерсантъ

В четверг, 12 октября, депутаты думы ХМАО рассматривали один вопрос в повестке — изменения в закон о бюджете Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Председатель комитета по бюджету думы Николай Ташланов пояснил парламентариям, что доходы региона в 2023 году увеличатся на 62,5 млрд руб. (до 363,6 млрд руб.), расходы — на 27 млрд руб. (до 383,5 млрд руб.), а дефицит сократится на 35,4 млрд руб. и порекомендовал созыву проголосовать за изменения.

Господин Ташланов предложил обойтись без выступления докладчика по законопроекту, директора департамента финансов Югры Веры Дюдиной и сразу перейти к вопросам. Депутат от ЛДПР Михаил Селюков поинтересовался, какая часть от 62,5 млрдруб. уйдет в бюджет Тюменской области.

«Мы должны при принятии закона четко понимать, сколько мы отправляем денег в Тюмень и сколько возвращаем по программе “Сотрудничество”», — подчеркнул он.

Директор департамента экономического развития региона Сергей Афанасьев заверил депутата, что полученные средства полностью поступают в бюджет ХМАО и не уйдут в соседний регион. Господин Афанасьев уточнил, что в 2023 году Югра вложила в программу «Сотрудничество» (действует на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО) 36 млрд руб. и получила обратно 18,8 млрд руб.

Господин Селюков на это заявил, что в регионе второй год обсуждается строительство моста через Обь и округ нуждается в средствах. «Федерация денег на строительство моста не выделяет, и Югра полным рублем ведет его строительство за свой счет. У нас есть договор между органами власти. В этом мосте заинтересованы Ямал и Тюменская область»,— подчеркнул он.

Депутат предложил думе обратиться за финансированием моста к губернатору Тюменской области Александру Моору.

«Это наши деньги, которые мы заработали и которыми мы им помогли. Договор между органами власти предусматривает финансирование инфраструктурных проектов и ничего зазорного не будет в том, если Тюменская область и Ямал скинутся по 10–15 млрд руб.»,— предложил депутат.

По словам господина Селюкова, дорожный фонд региона «сильно страдает» от перенаправления всех средств на строительства моста. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Александр Лебедев отказался комментировать выступление парламентария, и спикер думы Борис Хохряков передал слово депутату от «Справедливой России» Михаилу Сердюку.

Господин Сердюк напомнил созыву о «джентльменской договоренности» между правительством региона и депутатским корпусом, что половина средств от дополнительных доходов должна направляться на строительство жилья, однако это не соблюдено в принимаемом законопроекте. «Общественный договор на счет 50% свободных средств на жилье — это было два созыва тому назад. В настоящем созыве такого разговора у нас не было»,— ответил председатель думы Борис Хохряков. На это Михаил Сердюк предложил думе вернуться к соблюдению «югорских традиций».

Господина Сердюка поддержал депутат от КПРФ Алексей Савинцев, который рассказал о проблемном состоянии жилья в западной части региона и призвал созыв установить привлекательные для застройщиков условия. «Депутаты-коммунисты признали аварийными на порядок больше, чем весь район в одном муниципалитете. Идет сигнал сверху не признавать их аварийными»,— заявил он. Господин Савинцев раскритиковал положение моста через Обь, по мнению депутата его надо было возводить в Андре, однако признал необходимость его скорейшей постройки.

По мнению парламентария, дума должна отказаться от преференций нефтяным компаниям и направить средства на строительство нового жилья и моста. «В бюджете появились нефтяные деньги, я давно говорил, что они (нефтяные компании.— «Ъ-Урал») нормально живут. Вот и 28 млрд руб., которые мы дали преференцией. Нельзя ее давать, и так хорошо живут. 1,5 трлн руб. заработали нефтяники на нашей территории»,— сказал коммунист.

После выступления депутатов Борис Хохряков предложил созыву перейти к голосованию. Изменения в бюджет региона единогласно одобрили все 38 депутатов думы ХМАО.

Василий Алексеев