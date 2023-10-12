Sony запустит сервис облачного стриминга игр на PS5 17 октября

Японская компания Sony объявила, что с 17 октября подписчики PlayStation Plus Premium смогут воспользоваться облачным стримингом игр на консоли PlayStation 5. Функция находилась в стадии бета-тестирования с августа.

При запуске игр из облака пользователи получат доступ к дополнениям, социальным действиям и внутриигровым покупкам, смогут записывать до трех минут видео и делать скриншоты. Будет возможность выбора разрешения от 720p до 4K с частотой 60 кадров в секунду. Производительность будет ограничена только стабильностью и скоростью интернет-соединения.

Сервис будет работать в 30 странах, включая США, Канаду, Германию и Францию. В России и Турции он доступен не будет. Из облака можно будет запустить Mortal Kombat 11, The Witcher 3, Resident Evil 4, Ghost of Tsushima, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Saints Row IV и другие игры.

Евгений Федуненко