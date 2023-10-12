«Мы уделяем огромное внимание нашей команде»

Какие авторские туры существуют для состоятельных путешественников? Куда летают россияне, которые могут позволить себе недешевый отдых? И какие опции им доступны? Об этом ведущий “Ъ FM” Марат Кашин побеседовал с CEO компании Loti Айдыном Яшаяджаком в рамках программы «Цели и средства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Loti Фото: Пресс-служба Loti

— На российском рынке сейчас много туроператоров — от нишевых до крупных федеральных. В чем секрет успеха Loti, чем вы отличаетесь от остальных?

— Мы не позиционируем себя в целом как компания-туроператор. Loti — это в первую очередь трендсеттер, lifestyle-компания. Это компания, которая создает и задает тренды на рынке. И, как мы видим на практике, многие другие туроператоры пытаются следовать созданным нами трендам.

Если говорить о том, чем мы отличаемся, у нас есть особый продукт, который эксклюзивно находится в нашем владении. Это Black Jet — черный самолет, полностью укомплектованный, там 72 кресла бизнес-класса. У нас есть свой морской самолет, яхты, транспорт, которого нет ни у кого, он уникальный — это новенькие автобусы Mercedes-Benz, с конвейера только сошли.

— Как вы формируете свой пакет услуг? Вы изучаете потребности своих клиентов, у вас есть обратная связь? Или вы предвосхищаете их желания и угадываете?

— Мы уделяем огромное внимание тем, с кем работаем, а именно — нашей команде. В целом нужно сказать, что люди, которые работают и создают продукт, имеют 30-летний стаж. Это люди, которые пересмотрели тысячи отелей, перепробовали тысячи трансферов. Даже в какой-то степени, наверное, можно сказать, что наступила профессиональная деформация, когда ты видишь много и у тебя высокая насмотренность. Поэтому, опираясь на наш командный 30-летний опыт, можно сказать, что мы являемся экспертами. Мы вычленили самое важное и уникальное, что необходимо клиентам, и из этого создали мир Loti, в который, собственно говоря, приглашаем наших будущих путешественников. Это путешествие, впечатление и уникальный опыт, которым мы готовы делиться с ними. А мир Loti — это что-то неповторимое со своей атмосферой.

— Вы часто используете в своих интервью фразу «люкс в деталях». Что она для вас значит и вообще какими словами вы описали бы философию вашего бренда и цель?

— Сегодня путешественники стали очень разборчивыми, сильно изменилось поведение клиентов, особенно в период пандемии и после нее. Покупая что-то, они уделяют огромное внимание составу своего пакета — тому, что будет входить в их будущее путешествие. Чтобы быть уникальными, особенными, нам необходимо было создать дифференциацию между потребностями путешественников и тем, что мы можем предложить. Поэтому мы спустились до самых мельчайших деталей, продумали их и предлагаем нашим клиентам. Вот таким образом мы создали наш особенный мир Loti. Если вы делаете что-то одинаково, это не создает никакой уникальности продукта. Дьявол кроется в деталях — так говорят, по-моему. Соответственно, для нас это очень важно, мы прорабатываем все, сами смотрим продукт, сами его оцениваем и только после этого включаем в наш мир Loti.

— Какие направления вы предлагаете клиентам и почему вы остановили свой выбор именно на них?

— Поскольку мы уделяем огромное внимание органике, мы делаем выбор исходя из этого. Кроме того, естественно, нужно брать во внимание открытые направления, по которым можно спокойно делать туроперейтинг. Для нас это важный критерий, чтобы было соответствие между теми направлениями, которые есть у нас, и органикой и природой. Летом мы остановили свой выбор на Бодруме и Анталье, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Зимние направления — это, конечно же, Мальдивы и Таиланд. На Мальдивы мы летаем на нашем флагманском самолете Black Jet, также у нас есть «Аэрофлот», в Таиланд — на Eco Flight и «Аэрофлоте». Кроме того, хотелось бы отметить, что я сам лично съездил туда, еще раз проверил весь продукт, сервис, который мы будем предоставлять. Сейчас могу спокойно сказать, что мы готовы к зиме и готовы встречать наших путешественников.