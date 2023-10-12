И дольше «Канта» длился день

12 октября президент России Владимир Путин в Бишкеке встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, отпраздновал с ним 20-летие авиабазы Кант и получил в конце концов царский подарок, который никто на всякий случай не стал афишировать. Только специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Садыр Жапаров отдали должное 20-летию авиабазы Кант

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Садыр Жапаров отдали должное 20-летию авиабазы Кант

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В Бишкеке жарко, около тридцати. Солдаты роты почетного караула Киргизии маются на солнце, которое не обязательно должно быть таким в середине октября. Но есть ради чего, в конце концов. И город, и резиденция «Ала-Арча» готовы к приему российского президента. Все в лучших традициях советского классицизма и постсоветского модернизма: на улицах постовые свистят случайным прохожим, жителям в центре настойчиво рекомендуют не выходить на балконы… Американцы, живущие в нашем отеле, захвачены страстями экстремального отдыха… Но все надежно, кругом уверенность в завтрашнем дне — до очередного народного восстания, которое, может, уже и не за горами. Но после него уверенности, подозреваю, станет только больше.

В пресс-центре на территории резиденции в живописных белых шатрах киргизские и российские журналисты смотрят церемонию встречи российского президента (видеть ее воочию дано в основном личным операторам). Российский президент, пока идет мимо роты почетного караула, что-то постоянно втолковывает киргизскому коллеге. Потом играют гимны. На российский журналисты в пресс-центре реагируют спокойно. Но вот раздаются звуки киргизского. Половина пресс-центра поднимается и стоит, прижав руки к сердцам, и неотчетливо шевелит губами. Все бы ничего, но ситуация тем не менее кажется мне немного странной, двусмысленной. С одной стороны, гимн все-таки. А с другой — что если вы дома по телевизору вдруг услышали гимн, то сразу встали с дивана, приложили руку к груди и запели? Тут, в пресс-центре, ведь именно телевизор делает свое дело. И на звуки российского гимна никто из поднявшихся в этом едином порыве вообще-то не среагировал… Да, все неочевидно…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед церемонией встречи Владимира Путина все занимались своим делом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Перед церемонией встречи Владимира Путина все занимались своим делом

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На переговорах президент Киргизии Садыр Жапаров показывает себя современным человеком: перед ним стоит iPad на подставке с клавиатурой. Текст он читает, впрочем, старорежимный.

До этого Садыр Жапаров вместе с Владимиром Путиным посещает историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит», где президенты России и Киргизии возлагают венки к мемориалу. Официально было сказано, что он посвящен инородцам, которые погибли в ходе событий 1916 года, когда империя попыталась призвать их в свою армию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киргизские бойцы были наготове

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Киргизские бойцы были наготове

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Но ведь на самом деле в комплексе увековечена память о жертвах сталинских репрессий 1937–1940 годов, в том числе отца великого сына киргизского народа Чингиза Айтматова, да и самого Чингиза Айтматова тоже. Последний раз, в 2016 году, Владимир Путин возлагал здесь венок вместе с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, свергнутым затем президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, свергнутым затем президентом Киргизии Садыром Жапаровым. И тогда Владимир Путин возлагал этот венок к памятнику именно жертвам репрессий. Нынче акценты сместились. (Справедливости ради тут можно найти и искомый памятник жертвам восстания 1916 года. Только про него не знают даже местные журналисты.)

Переговоры, подписание соглашений и заявления для прессы оказались стремительными. Придраться было не к чему. Процитировать тоже.

Господину Жапарову был вручен орден Почета, он признавался, что это неожиданность, верилось с трудом.

Настоящая неожиданность состояла в другом. После короткого, но громкого празднования 20-летней годовщины российской авиабазы Кант (министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов доложил, что на Канте базируются 11 единиц авиатехники и 6 боевых катеров. Почему катера на авиабазе — лучше об этом не думать) Владимира Путина подвели к киргизской юрте, которую разбили на территории резиденции.

Рядом с юртой пасся конь. Владимиру Путину подарили и то и другое и разрешили покормить коня. Да, он воспользовался. Конь тоже.

Широкая журналистская общественность не смогла засвидетельствовать это историческое событие.

Как, впрочем, и никакая другая.

Вечером, когда стемнело, в резиденции встретились Владимир Путин и Ильхам Алиев. Накануне президент Азербайджана «троллил» коллегу из Армении Никола Пашиняна: «Премьер-министр Армении шесть часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается будущее Азербайджана без Азербайджана, а два-три часа в Бишкек прилететь не может, у него важные дела».

Сам-то он прилетел еще днем накануне саммита СНГ. Теперь ему предстояло, по данным “Ъ”, обсудить участь миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе.

Разбрасываться им господин Алиев, судя по всему, не намерен.

— Что, тоже не спится? — спросил, войдя в переговорную комнату и оглядев немногочисленных журналистов, министр иностранных дел Сергей Лавров.

А кому сейчас спится?