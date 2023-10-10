В Ярославле отопление не включили в 24 домах

В Ярославле не подключены к отоплению 24 многоквартирных дома из-за аварий на теплосетях. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов на совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отопление в Ярославле начали включать 2 октября. На сегодняшний день, по словам господина Степанова, 100% социальных объектов подключены к отоплению. Однако, как отметила заммэра по социальной политике Елена Волкова, три учреждениях физкультуры и спорта остаются не подключенными.

«Ледовый комплекс "Чемпион", где проводится капремонт. На следующей неделе там тоже подключат отопление. Но там дети не занимаются, идут ремонтные работы. Еще пока не подключен ФОК на Большой Октябрьской, там также идет ремонт ТГК-2. Но на ФОКе ребята занимаются, на сегодняшний день там температурный режим еще не соответствует. И хозпостройка у школы, но там нет ни детей, ни людей, никого. Скоро тоже подключат»,— пояснила госпожа Волкова.

Как сообщил господин Степанов, проблемы с подключением жилых домов связаны с устранением дефектов на сетях «ТГК-2».

«Подключение этих домов ожидается в ближайшие дни. Там, где есть возможность, мы ставим дома на проливку, чтобы тепло появилось раньше. Там, где нет, туда в первую очередь выходит ремонтная бригада»,— пояснил Николай Степанов.

Директор «Ярославских тепловых сетей» ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков сообщил, что Дзержинский, Красноперекопский и Фрунзенский районы подключены на 100%. Ранее на совещании сообщалось, что больше всего жалоб в «Центр управления регионом» на отсутствие отопления поступало именно по Дзержинскому району.

«24 дома, что остались, это Ленинский и Кировский районы. До конца недели все работы планируем закончить, отопление дать»,— сказал господин Абабков.

Алла Чижова