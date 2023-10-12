Uniqlo закончила год с рекордной прибылью

Сегодня, 12 октября, японская компания Fast Retailing, управляющая сетью магазинов одежды Uniqlo, представила отчетность за финансовый 2023 год, завершившийся 31 августа. Выручка компании выросла на 20,2%, до ¥2,8 трлн ($18,9 млрд). Чистая прибыль увеличилась на 8,4%, составив рекордные ¥296 млрд ($2 млрд). Эти результаты оказались чуть лучше прогнозов аналитиков, акции Fast Retailing на Токийской бирже выросли на 1,2%.

Fast Retailing также представила прогноз на текущий финансовый год: она ожидает роста выручки на 10%, а прибыли — на 4,6%. Финансовый директор компании Такеси Окадзаки рассказал о планах открыть несколько десятков новых магазинов Uniqlo по миру: 80 — в Китае, 20 — в Северной Америке, 10 — в Европе. Китайский рынок уже является для компании основным — там уже работает более тысячи магазинов Uniqlo. В компании также отметили, что ее продвижению в Китае может способствовать рост стоимости жизни после пандемии, когда люди отказываются от излишней роскоши и выбирают простые и практичные вещи.

Яна Рождественская