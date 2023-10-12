Минэнерго поддержало идею «Интер РАО» поднять рентабельность энергопоставок в КНР

Минэнерго поддерживает решение оператора экспорта электроэнергии «Интер РАО» (MOEX: IRAO) поднять рентабельность при продажах электроэнергии в Китай на размер экспортной пошлины. Об этом сообщил замминистра энергетики России Павел Сниккарс.

«Коллеги будут выносить эту правку на наблюдательный совет (обсуждение в Совете рынка.— "Ъ"). Мы как министерство поддерживаем это решение»,— сказал господин Сниккарс в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя» (цитата по «Прайму»).

Павел Сниккарс, обратил внимание, что на экспорт идет электроэнергия, которая вырабатывается сверх плановых объемов. Сверхплановые объемы, в свою очередь, снижают удельные затраты. По словам замминистра, одна часть эффекта поступает дальневосточным потребителям, вторая используется «Интер РАО» для маржинальной доходности.

«Они говорят, что сейчас это распределение эффекта от дополнительной внеплановой выработки — оно жесткое, давайте его сделаем чуть мягче, чтобы позволить нам оплачивать экспортную пошлину, чтобы это не было убыточной поставкой»,— сказал господин Сниккарс.

О том, что «Интер РАО» предлагает увеличить рентабельность своих поставок электроэнергии в Китай на фактический размер новой экспортной пошлины, сообщил «Ъ» 11 октября. Гибкая пошлина, введенная правительством с 1 октября и до конца 2024 года, составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. По мнению регуляторов, сейчас с учетом пошлины поставки «Интер РАО» в Китай убыточны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дальнему Востоку светит китайская пошлина».

Милена Костерева