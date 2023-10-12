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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа в ближайшие пять лет рассмотрит переход на режим Т0

Московская биржа (MOEX: MOEX) в ближайшие пять лет будет рассматривать возможность перехода на режим торгов Т0 (с расчетами в день заключения сделок и полным преддепонированием). Об этом сообщил председатель наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов.

«Мы перешли на Т+1. Это тоже очень важно, рынок становится безопаснее, маржа становится меньше, исходя из того, что Т+1 менее рискованные расчеты. Я думаю, это правильная тенденция, в ближайшие пять лет я думаю, что мы будем говорить о том, чтобы переходить на Т0»,— сказал господин Швецов в ходе конференции НАУФОР. При этом он отметил, что при рассмотрении вопроса о переходе на расчеты Т0 Мосбиржа будет учитывать реакцию международных рынков.

Режим T+1 предполагает расчеты по заключенным сделкам на следующий торговый день и частичное преддепонирование денежных средств и ценных бумаг. Московская биржа перешла на расчеты Т+1 31 июля. Ранее в режиме Т+1 на Мосбирже торговались ОФЗ и корпоративные облигации в рублях, в то время как акции, облигации и еврооблигации в валюте — в режиме Т+2 (режим торгов с отложенными на два дня платежами по заключенным сделкам и частичным преддепонированием средств).

Милена Костерева

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