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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма договорились о снижении цен на топливо на полуострове

В Крыму с 14 октября снизят цены на дизельное топливо и бензин, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, власти региона заключили новые договоренности с руководством топливных компаний.

«Начиная с 0:00 субботы, 14 октября, на заправках стоимость дизеля составит 66,80 руб. за литр, 95-го бензина — 59,80 руб., 92-го бензина — 55,80 руб.»,— написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Напомним, в сентябре в регионе возник дефицит с запасами дизтоплива и бензина, который усилил рост цен на топливо. По словам местных властей, это произошло из-за задержки поездов с нефтепродуктами.

Местные чиновники также обращались в Минэнерго РФ с просьбой увеличить пропускную способность паромной переправы и привлечь частные суда для своевременной доставки топлива на полуостров.

О том, как правительство борется с выросшими ценами на бензин,— в материале «Топливо вновь тянут на биржу».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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