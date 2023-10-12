Бывшей заведующей тамбовской аптекой добавили еще одно дело о взятке

Тамбовское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) против бывшей заведующей аптечным пунктом медучреждения. Об этом сообщили в ведомстве. Имя фигурантки не раскрывается.

По версии следствия, подозреваемая, будучи членом комиссии по осуществлению закупок товаров для медучреждения, получила 117,5 тыс. руб. взятки от представителя фирмы, заинтересованной в победе на аукционах.

В ведомстве добавили, что в суде уже рассматривается уголовное дело о получении женщиной взяток за аналогичные действия на других торгах. В августе 2022 завершилось расследование уголовного дела о более крупном взяточничестве (ч.5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Тогда, по данным следствия, она получила более 480 тыс. руб.

Егор Якимов

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