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Коммерсантъ FM
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Зеленая экономика в долг

В МВФ оценили рост нагрузки при финансировании целей углеродной нейтральности

Удорожание заимствований и снижение темпов роста экономик будут способствовать повышению уровня госдолга как развитых, так и развивающихся стран, следует из обзора Международного валютного фонда. На этом фоне эксперты фонда рассуждают о туманных перспективах финансирования перехода к углеродной нейтральности экономик. Пока страны применяют два ключевых подхода — субсидии для зеленой экономики и внедрение ценообразования на выбросы углерода. Расхождение в этих стратегиях будет влиять на будущие условия мировой торговли, предупреждают эксперты.

Фото: Susana Vera, Reuters

Фото: Susana Vera, Reuters

Уровень мирового госдолга к концу 2023 года вырастет до 93% ВВП и будет расти и дальше, в основном за счет крупных экономик, таких как США и Китай, заявил директор департамента МВФ по бюджетным вопросам Витор Гаспар на выездной сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка в Марракеше. В среднем нагрузка на страны будет расти на 1% ВВП в год в ближайшие пять лет (без США и Китая — на 0,5% ВВП). У США госдолг в отношении к ВВП может вырасти с 123,3% в этом году до 137,5% в 2028-м, у Китая — с 83% до 104,3%.

На этом фоне в МВФ оценивают перспективы финансирования целей достижения углеродной нейтральности (планы стран по сокращению выбросов в основном предусматривают ее достижение к 2050 году), описывая два ключевых сценария: через торговлю выбросами и установление цен на углерод, а также посредством увеличения вложений в создание новой инфраструктуры и наращивания госсубсидирования зеленых отраслей и технологий. Однако, предупреждают в фонде, финансирование лишь за счет госвложений будет означать увеличение долга для крупной страны-эмитента парниковых газов на 45–50% ВВП. Внедрение же механизмов торговли выбросами, напротив, должно ограничить наращивание долговой нагрузки до 10–15% ВВП.

Поясним, что ценообразование на углерод применяется уже в 50 странах, в 23 идет внедрение механизма. Действующие схемы ценообразования покрывают четверть всех выбросов, а их средняя стоимость составляет $20 за тонну — это существенно меньше, чем требуется для достижения целей по нейтральности, отмечают в МВФ. Применение только ценообразования потребует крайне высокой стоимости углерода. Для большинства экономик она будет неподъемной. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) ранее оценивали потребности в инвестициях в объеме $2–2,5 трлн в течение десяти лет.

Развилка, которую описывают авторы доклада, уже видна на примерах ЕС и США. В ЕС реализована самая крупная схема торговли выбросами, а цена за углерод превышает €85 за тонну (в перспективе трех-четырех лет ожидается их рост до уровня выше €100 за тонну). Самым же крупным примером госсубсидирования можно считать принятый в США в августе 2022 года Акт по борьбе с инфляцией (он предусматривает сокращение выбросов). Из общей суммы в $391 млрд на десять лет большая часть средств выделена на налоговые льготы компаниям, а также на льготы потребителям энергии, гранты и займы. В Китае также применяется госсубсидирование (особенно солнечной энергетики) в рамках программы Made in China 2025.

Установление странами цен на выбросы затрагивает и зарубежных поставщиков: в компании Kept подсчитали, что среди всех поставщиков в страны Евросоюза российские экспортеры по завершении переходного периода внедрения трансграничного углеродного регулирования (ТУР) столкнутся с наибольшей дополнительной финансовой нагрузкой (полное внедрение механизма, напомним, в ЕС рассчитано на 2026 год). Ужесточение углеродного регулирования внутри ЕС потребует и большего контроля за «утечкой» углерода, а чем выше цена за углерод, тем выше и импортный тариф, указывают аналитики Peterson Institute for International Economics. Это, в свою очередь, может вести к торговым войнам нового типа, в том числе с США, которые пока не собираются внедрять ценообразование на федеральном уровне.

Татьяна Едовина

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