Науку в СНГ хотят привести к общему знаменателю

В Министерстве науки и высшего образования прошел пленум Высшей аттестационной комиссии (ВАК). В этом году организации исполняется 90 лет, и, как заметил замглавы министерства Дмитрий Пышный, современные аттестационные комиссии стран СНГ «все вышли из советской ВАК, преемницей которой является российская». Председатель ВАК Владимир Филиппов добавил, что именно это и определяет схожесть систем. Тем не менее различия все-таки есть, поэтому до сих пор не создано соглашения о взаимном признании ученых степеней на территории СНГ. Хотя между некоторыми государствами—участниками СНГ уже действуют соглашения о взаимном признании образования — это либо двусторонние договоры, либо рамочные соглашения.

В 2022 году Россия инициировала процесс создания соглашения о взаимном признании ученых степеней на территории СНГ. «Успешное решение этой большой задачи придаст мощный импульс международному научному и образовательному сотрудничеству... будет способствовать развитию инновационных секторов экономик всех стран Содружества»,— полагает глава Минобрнауки Валерий Фальков. Для реализации этого проекта во время юбилейного заседания ВАК представители стран СНГ обсудили, какие из механизмов аттестации необходимо унифицировать для автоматического признания научных степеней. Акцент делался на структуре диссертационных советов, численности их членов, требованиях к публикациям для защиты, доступности диссертаций для научной общественности и номенклатуре научных специальностей.

Господин Филиппов отметил, что изучение опыта полезно и для внесения лучших практик в отечественную систему. По итогам заседания ВАК подготовила перечень рекомендаций (есть в распоряжении “Ъ”), среди которых — требование о наличии соответствующего базового высшего образования у «соискателей ученых степеней кандидатов и докторов наук по медицинским, фармацевтическим, ветеринарным, юридическим наукам». Такая норма действует во многих странах СНГ, но в России ее нет. Также предлагается ввести конкурс на лучшие диссертационные работы для популяризации науки и создать диссоветы с участием ВАК в университетах, действующих в странах СНГ при поддержке РФ.

Полина Ячменникова