Малый бизнес ищет микрофинансирования

Объемы выдачи займов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) коммерческими МФО растут: за семь месяцев они превысили 10 млрд руб., а по итогам года могут достичь 18–20 млрд руб., что на 30–40% выше прошлогоднего показателя. Микрофинансисты заинтересованы в развитии новых сегментов на фоне ужесточения регулирования отрасли и снижения маржинальности основного бизнеса, а предприятия МСБ — в возможности срочного получения средств для покрытия кассовых разрывов и срочных платежей. Однако сегмент несет дополнительные риски, и не все МФО готовы работать в нем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам января-июля объем выдачи займов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) коммерческими МФО превысил 10 млрд руб., тогда как за весь 2022 год показатель находился на уровне 14 млрд руб., подсчитали эксперты МФК «МаниМен». По итогам года они ожидают объемы выдачи в размере 18–20 млрд руб., то есть рост может составить 30–40%. «Доля займов на развитие бизнеса вполне может вырасти на треть»,— ожидает и гендиректор МКК «Кредиттер» Игорь Смирнов.

Рост в сегменте происходит за счет нескольких компаний, которые имеют в своей бизнес-стратегии продукт «займы МСП», уточняет председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Это свидетельствует скорее о более активной позиции этих компаний, считает он. В частности, в настоящее время в МФК «МаниМен» на займы МСБ приходится около 11% портфеля, что почти на 2 п. п. больше, чем годом ранее.

В МФК «Вэббанкир» 20% клиентов — представители МСБ, причем показатель растет с 2020 года. «Число предпринимателей растет, дополнительно увеличилось их количество с уходом зарубежных брендов. А МФО с ужесточением регулирования ищут новые рынки и направления развития, а значит, будут готовы предложить микробизнесу привлекательные условия финансирования»,— поясняет Игорь Смирнов.

Преимущественно, по данным МФК «МаниМен», займы привлекают предприятия, занятые в сфере торговли, на которые приходится свыше 80% от общего объема выдачи. «Растущая потребность предпринимателей в заемных средствах связана с ростом количества желающих вести свой бизнес на маркетплейсах»,— поясняют в компании (см. “Ъ” от 7 февраля 2022 года). «Среди целей займов встречались внесение платежа за аренду помещения для театра или покупка домашнего скота для фермы»,— добавляет гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Вместе с тем государственные МФО сконцентрированы на работе с предприятиями конкретного региона и преимущественно выдают займы тем из них, которые заняты в приоритетных для данного региона сферах экономики. Такие МФО могут выдать предприятиям займы сроком до трех лет на сумму до 5 млн руб., ставка не превышает ключевую для предприятий из приоритетных отраслей (см. “Ъ” от 16 февраля 2022 года).

По данным СРО «МиР», коммерческие МФО чаще всего выдают бизнесу займы на сумму около 300 тыс. руб. По оценкам «Эксперт РА», займы такого типа выдаются сроком на несколько месяцев под ставку 40–100% годовых.

«Кроме того, необходимо понимать, что основной целью обращения за такими займами к МФО зачастую является экстренное покрытие кассовых разрывов, то есть деньги нужны предпринимателям срочно, на короткий срок и они готовы за них переплатить»,— уточняет старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев.

Решить инвестиционные задачи микрозаймы коммерческих МФО неспособны, поэтому они могут использоваться МСБ только как временная мера для компенсации «кассового разрыва» или проведения срочного платежа, признает и вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

Впрочем, в текущих экономических условиях и МФО относятся к сегменту МСБ с осторожностью. В частности, ГК Eqvanta не планирует возобновлять закрытый проект по кредитованию. Люди, которые занимаются своим делом, допускают просрочки все же чуть чаще, чем наемные сотрудники, признает Андрей Пономарев, работа с этим сегментом «требует от компаний дополнительных компетенций», если выдавать займы на более крупные суммы и на большой срок.

Полина Трифонова