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Коммерсантъ FM
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Борщевик разросся до федеральных масштабов

Как депутаты Госдумы предлагают бороться с инвазивными растениями

Землевладельцев планируют обязать бороться с борщевиком: группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму соответствующий законопроект. В документе отмечается, что растение относится к типу инвазивных, то есть очень быстро разрастается. Действия же, которые предпринимают местные власти, не помогают остановить его массовое распространение. В июне 2023-го авторы инициативы говорили, что штраф за такое нарушение должен составить до 50 тыс. руб. для физических лиц и до 700 тыс. руб. — для юридических.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Размеры наказания менять не планируется, а контроль за соблюдением предписаний будут осуществлять, в частности, за счет общественного надзора, рассказал один из авторов законопроекта Артем Кирьянов:

«Система отслеживания — это и действия соответствующих уполномоченных органов, и формат новых технологических решений. Есть еще и такое понятие, как общественный контроль, и здесь очень важно его применять.

Главное сегодня — обозначить эту проблему как федеральную, нуждающуюся в решении. Возможно, после принятия такого закона появятся дополнительные источники финансирования.

Мое личное мнение, что санкции должны быть достаточно жесткими. Штрафы в сотни тысяч рублей для юридических лиц вполне справедливы. Здесь, конечно, не вопрос санкций, которые будут составлять 500 руб. или 5 тыс. руб.».

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Между тем подобные санкции уже введены в отдельных регионах, и их результаты весьма успешны, заметила партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Алина Топорнина:

«На сегодняшний день в отдельных субъектах Российской Федерации уже есть практика назначения штрафов за неистребление борщевика на участках. Такая мера находится в компетенции местных властей. Это может также происходить по инициативе должностных лиц либо же по жалобам соседей или очевидцев.

На сегодняшний день в Московской области такая практика уже существует, и за последнее время было оформлено достаточно большое количество штрафов. По всей видимости, это рабочая мера».

В России насчитывается около 40 видов опасного растения, но депутаты планируют бороться с борщевиком Сосновского, выделяющим эфирные масла, которые приводят к острым дерматитам при попадании на кожу.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

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