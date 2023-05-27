Деньги зарывают в землю

Благоустройство дачных участков подорожало за год в полтора-два раза. Как рассказали “Ъ FM” ландшафтные дизайнеры, цены на системы автополива, освещение, грунт, щебень, но в первую очередь на зарубежные растения и материалы выросли. В связи с этим увеличилась и стоимость услуг для клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российские производители пока не могут заместить многие позиции, говорит главный архитектор «Ландшафтной мастерской» Алена Арсеньева: «У нас нормально замещаются лиственные кустарники — всякие пузыреплодники, спиреи, дерены и так далее. А что касается, например, аллейных деревьев, их мы сможем заместить еще лет через 10-15, а может быть, и нет, потому что это сложная и долгая работа, требующая вложений.

А хвойные достаточно дорогие. Кустарники хвойные стали намного дороже. По сравнению с началом прошлого года подешевел металл. Причем цены на него сильно росли, на всех бетонных работах это было очень ощутимо, а потом они пошли вниз.

Заказчики абсолютно разные. У нас есть, например, один, с которым работаем четыре года, и он очень хорошо понимает, о чем ты говоришь. Бывают такие, после непродолжительной беседы с которыми ты понимаешь, что на эту тему просто не надо разговаривать.

У нас нет экологической культуры среди населения. Люди не любят борщевик Сосновского, потому что он может их обжечь, они пытаются с ним как-то бороться.

А то, что у нас много других проблем, они просто не осознают. Например, некоторые не понимают, что правильно сделанный участок не требует бесконечного полива ядами. Для кого-то это дорожка от дома до туалета, а кто-то хочет сохранить лесной участок, сделав его удобным, красивым, с возможностью развиваться».

Спрос на специалистов по оформлению территорий загородных домой выше, в том числе за счет тех клиентов, которые по различным соображениям откладывали благоустройство в прошлом году. Стоимость услуг, в первую очередь создание эскизов, ландшафтным бюро удалось сохранить на прежнем уровне, отметила гендиректор компании «Цветущий сад» Светлана Батова, чья фирма работает с проектами средней ценовой категории:

«Проект у нас стоит примерно 10 тыс. руб. за сотку. В него входят эскизный проект и рабочие чертежи. В прошлом году было не очень много заказов, в этом — побольше, и в основном это старшее поколение. Либо это реализация проектов с посадкой растений, которые мы создали ранее. Молодежи на рынке стало меньше. Если пару лет назад, когда был коронавирус, они заказывали, то сейчас это в основном люди более старшего возраста, которые, видно, уже не собираются никуда ехать.

Молодежь в основном хочет минимализм: газон, какие-то хвойные, злаковые растения. А старшее поколение тяготеет к альпийским горкам».

В премиум-сегменте работы по ландшафтному дизайну начинаются в среднем от 2 млн руб. за сотку. Заказчики чаще просят, чтобы их сад был не только красивым, но и функциональным, говорит главный архитектор компании L.Buro Петр Лари: «Легкую небрежность можно отнести к тренду современных садов. И при этом важна технологичность, потому что хороший сад — это подогрев мощения, наличие систем туманообразования.

Конечно, хороший адаптивный свет, потому что мы можем менять световую картину. Заказчик часто приезжает вечером и может видеть участок исключительно в вечернее или утреннее время. И вот различные световые картины — тоже задача, которую мы для себя решаем в рамках проекта. Один из трендов — скандинавский подход к созданию сада. Достаточно чистый, лаконичный, с использованием натуральных материалов и с виду очень простой.

Вот буквально сейчас нахожусь на выставке "АРХ Москва" — очень заметно, как архитектура становится "зеленой", причем как загородная, так и городская. Все больше идей "зеленых" крыш, тренд на чистые поверхности, лаконичные вещи, но при этом на натуральность материалов. Например, хороший клинкерный кирпич или камень, натуральная древесина».

Из-за сокращения поставок садовой техники и инструментов иностранных брендов на рынке появилось больше предложений от российских производителей. Кроме того, по словам ландшафтных дизайнеров, одним из трендов стало замещение оборудования с бензиновым мотором китайским электрическим.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Алексей Нарышкин