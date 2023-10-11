Росстат: к 2030 году численность населения РФ сократится на 3,2 млн человек

По данным Росстата, численность постоянного населения в России на 1 января 2023 года составила 146,447 млн человек. Согласно сентябрьскому докладу Росстата, с которым ознакомился РБК, численность населения без учета присоединенных территорий будет сокращаться — к 2030 году это сокращение составит 3,23 млн человек.

Сокращение числа россиян к 2030 году до 143,255 млн человек станет минимумом с 2012 года, когда численность населения составляла 143,06 млн человек.

РБК уточняет, что проект прогноза не включает в себя численность населения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, поскольку статистические материалы по регионам пока не интегрированы в общероссийскую статистику. Известно, что в сентябре в четырех присоединенных регионах было выдано 2,8 млн паспортов РФ.

По данным независимого демографа Алексея Ракши, коэффициент суммарной рождаемости за 2023 год примерно такой же, как и за 2022 год — около 1,44 на одну женщину. Согласно его прогнозу основных показателей на текущий год, уровень смертности превышает уровень рождаемости (1,755–1,775 млн смертей против 1,250–1,265 млн родившихся).