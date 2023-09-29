ФОМС: численность населения новых регионов составляет 3,2 млн человек

К 1 января 2024 года численность населения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей составит 3 227 429 человек. Данные опубликованы в проекте бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на следующий год. Внимание на него обратил РБК.

На 12 сентября 2023 года по данным МВД России на указанных территориях было оформлено 2 827 429 российский паспортов. Ведомство прогнозирует до конца 2023 года выдать еще 400 тыс. паспортов, говорится в материалах проекта.

Сегодня правительство внесло законопроект о федеральном бюджете на 2024 год в Госдуму. В бюджете заложены страховые выплаты в размере 24 млрд для неработающих жителей новых территорий и 14,8 млрд руб. для работающих граждан.

На 1 января 2023 года, по данным Росстата, численность постоянного населения России составляла примерно 146,5 млн человек.

Александра Горошилова