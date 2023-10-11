Самозапрет на кредиты: как можно оформить

10 октября 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому клиенты банков смогут самостоятельно накладывать на себя запрет на получение кредита. По словам авторов документа, поправки помогут снизить риск кредитных махинаций с использованием украденных персональных данных. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2024 года. Как можно оформить самозапрет на кредиты — в справке «Ъ».

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Как оформить самозапрет прямо сейчас

С 1 октября 2022 года действует распоряжение Банка России, согласно которому клиенты могут самостоятельно ограничить онлайн-операции по своим счетам и картам — например, запретить выдавать кредиты на свое имя, снимать наличные и делать крупные переводы по кредитным картам.

По задумке запрет на потребительские кредиты и ограничения по кредиткам защищают россиян от мошенников и спонтанных покупок. На практике оформить такой запрет непросто. Придется по отдельности подавать заявления в каждый банк или микрофинансовую организацию. Эксперты рекомендуют прежде всего обратиться в кредитные организации, где открыты счета клиента или чьи предложения и сервисы он использовал раньше.

Формы заявлений на самозапрет могут существенно отличаться, так как регулируются самими кредитными организациями. Подробности можно выяснить в отделении или через службы поддержки клиентов.

Некоторые банки позволяют ввести ограничения прямо в приложении (например, Сбербанк, ВТБ, Росбанк, Совкомбанк, «Тинькофф»).

Под распоряжение Центробанка попадают не все виды кредитов и займов. Например, нельзя оформить самозапрет на автокредиты и ипотеки. Если кредитная организация отказывается оформить самозапрет на другие виды займов, например на потребительские кредиты, можно пожаловаться на сайте ЦБ РФ.

Как оформить самозапрет через «Госуслуги»

Возможности оформить самозапрет через «Госуслуги» и в МФЦ пока нет. Но она появится, если законопроект изменений в федеральные законы «О кредитных историях» и «О потребительском кредите» пройдет все стадии и вступит в силу 1 июля 2024 года.

Согласно предварительной редакции проекта, для оформления самозапрета через «Госуслуги» пользователю необходимо:

заполнить заявление по специальной форме,

внести номер паспорта и СНИЛС,

подписаться под заявлением неквалифицированной электронной подписью.

Если форма заполнена верно, пользователь получит подтверждение о внесении сведений о самозапрете (тоже через «Госуслуги»). Затем информация автоматически попадет в бюро кредитных историй и станет видна всем микрофинансовым организациям и банкам. Если они проигнорируют запрет и заключат договор займа, клиенты вправе подать заявление и потребовать аннулировать такой кредит в течение десяти дней.

Как снять самозапрет

Запрет на потребительские кредиты можно отозвать в течение дня. Если заявка подана после 22:00 по московскому времени, срок вырастет до двух дней.

При необходимости самозапрет можно переоформить заново. В таком случае в кредитной истории отражаются все периоды запретов — с датами начала и окончания ограничений.