Угрозы подшили к делу

По данным «Ъ-Уфа», в Башкирии возбуждено новое уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Давлеканово Альберта Габидуллина. Ему инкриминируется угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Поводом для уголовного преследования подследственного стало письмо, размещенное им в соцсети и адресованное председателю Духовного управления мусульман Башкирии Айнуру Биргалину. Альберт Габидуллин уже находится в СИЗО в связи с другим уголовным делом — о публичных призывах к террористической деятельности. Ранее он был судим за грабеж, изготовление наркотиков и угрозы убийством.

Как стало известно «Ъ-Уфа», 10 октября отдел полиции №4 по Уфе возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Давлеканово Альберта Габидуллина по признакам угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 119 УК РФ) в адрес председателя Духовного управления мусульман Башкирии Айнура Биргалина. Наказание за подобное деяние — до пяти лет лишения свободы.

По данным «Ъ-Уфа», 31 июля Альберт Габидуллин «по мотивам идеологической, политической и религиозной ненависти» в сети «ВКонтакте», используя аккаунт под ником «Тлаззуоат Жузктжжа», написал личное сообщение Айнуру Биргалину, в котором высказывал угрозы убийством. Муфтий воспринял угрозы всерьез и обратился в полицию.

Известно, что в 2008 году Альберт Габидуллин был судим за грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ), в 2009 году — за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК РФ), в 2010 году — за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ). В базах Давлекановского районного суда и Верховного суда Башкирии не удалось найти материалов по этим уголовным делам. В сентябре 2022 года Альберт Габидуллин был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Сфера деятельности — розничная торговля в интернете.

В настоящее время Альберт Габидуллин находится под арестом в уфимском СИЗО-1 по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Уголовное дело, по информации «Ъ-Уфа», было возбуждено 2 октября следственным отделом ФСБ по Башкирии по совместным материалам центра по противодействию экстремизму республиканского МВД, главного управления по противодействию экстремизму МВД России, службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом управления ФСБ по Башкирии.

Как следует из информации на странице председателя ДУМ Башкирии в сети «ВКонтакте», 27 июля, незадолго до того, как в его адрес поступили угрозы, было опубликовано видео, в котором Айнур Биргалин рассказывал, что в центре Уфы загорелся дом, огонь из которого едва не перекинулся на исламский колледж имени Марьям Султановой.

В настоящее время страница «Тлаззуоат Жузктжжа» удалена, но сообщения Альберта Габидуллина под этим псевдонимом удалось найти в сообществе «Давлеканово и давлекановцы». Так, под открытым письмом главы Башкирии Радия Хабирова министру обороны Украины, которое опубликовали большинство региональных СМИ и в котором руководитель региона рассуждал над вопросом «За что воюют башкиры?», Альберт Габидуллин назвал его манкуртом. Еще одно сообщение намекает на то, что автор занимается продажами цыплят. Кроме того, «Тлаззуоат Жузктжжа» критично отзывался об избирательной системе страны и городском ЖКХ.

В МВД по Башкирии от комментариев отказались. Айнур Биргалин на вопросы не ответил.

Майя Иванова, Уфа