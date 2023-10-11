Катар подписал соглашение о поставках СПГ во Францию до 2053 года

Сегодня, 11 октября, катарская энергетическая компания QatarEnergy и французская TotalEnergies подписали соглашение о долгосрочных поставках СПГ из Катара во Францию. Поставки начнутся с 2026 года и продлятся 27 лет. Ежегодный объем — около 3,5 млн тонн, транспортировка будет осуществляться по морю. Во Францию суда будут приходить в СПГ-терминал Fos Cavaou, расположенный в окрестностях города Фос-сюр-Мер (регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег).

Эксперты, опрошенные Bloomberg, полагают, что крупное соглашение с Катаром позволит Франции диверсифицировать источники поступления СПГ. В прошлом году 45% закупаемого Францией СПГ шло из США и только 6% — из Катара. В настоящее время газом покрывается 18% энергопотребностей страны. Франция является четвертым по величине потребителем СПГ в мире — после Японии, Китая и Южной Кореи.

Евгений Хвостик