Рафаэль Надаль размечтался о Мельбурне

Бывшая первая ракетка мира, 22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль намерен принять участие в Открытом чемпионате Австралии 2024 года. Ранее 37-летний испанец, который не выступал с января из-за тяжелой травмы, заявлял, что следующий сезон может быть последним в его карьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытый чемпионат Австралии 2024 года может стать турниром, с которого 37-летний Рафаэль Надаль начнет свой прощальный тур

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Открытый чемпионат Австралии 2024 года может стать турниром, с которого 37-летний Рафаэль Надаль начнет свой прощальный тур

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

О том, что Рафаэль Надаль в январе следующего года планирует принять участие в Открытом чемпионате Австралии, сообщил директор этого турнира Крейг Тайли. «Он не выступал большую часть нынешнего сезона, но несколько дней назад подтвердил мне, что вернется, чему мы очень рады»,— заявил спортивный чиновник, который отметил, что находится в контакте с командой двукратного чемпиона Australian Open, последний раз побеждавшего в Мельбурне в 2022 году. Правда, в изложении личного менеджера теннисиста Бенито Переса Барбадильо, с которым связалось агентство Reuters, ситуация выглядит немного иначе. По его словам, Надаль действительно приступил к тренировкам, однако сроки возобновления игровой практики знаменитым теннисистом и тем более его турнирное расписание на следующий год еще не определены.

Несмотря на это уточнение, которое отдает перестраховкой, информация Тайли выглядит правдоподобно. На данный момент последним турниром с участием Рафаэля Надаля остается как раз Australian Open, где, будучи второй ракеткой мира, он во втором круге проиграл американцу Маккензи Макдональду, занимавшему 65-е место в мировом рейтинге. Поначалу планировалось, что перерыв в выступлениях испанского ветерана составит примерно восемь недель, но в июне ему пришлось перенести операцию по поводу мышечной травмы бедра, которая не поддавалась консервативному лечению. Недавно стало известно, что Надаль активно тренируется, однако конкретные сроки его возвращения ранее не назывались. Сам теннисист, правда, намекал, что в ноябре может присоединиться к своей сборной на решающей стадии Кубка Дэвиса. Однако после того как испанская команда не попала в четвертьфинал этого турнира, данный вариант автоматически отпал, поэтому возвращение Надаля на самом Australian Open либо на одном из соревнований Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), предваряющих этот турнир, будет вполне логичным.

Что касается целей, которые Рафаэль Надаль преследует своим возвращением, то они пока не определены. По состоянию на конец прошлого года испанец завоевал на турнирах Большого шлема 22 титула — больше всех. Однако по ходу нынешнего сезона на первое место по этому показателю вышел серб Новак Джокович, который после триумфов на Australian Open, Roland Garros и US Open довел количество своих побед на мейджорах до 24. В мае во время пресс-конференции, на которой Надалю пришлось заявить о невозможности защищать прошлогодний титул победителя Roland Garros, он подчеркнул, что, судя по всему, следующий сезон станет для него последним. «Вы не можете бесконечно требовать от своего тела все больше и больше. Наступает момент, когда оно выбрасывает белый флаг и говорит, что ему достаточно, даже если ваша голова хочет продолжать»,— сказал тогда 14-кратный триумфатор Открытого чемпионата Франции, которому 3 июня исполнилось 37 лет.

В общем, пока сложно представить, что Надаль реально предпримет попытку догнать Джоковича, который младше его на один год. Но в любом случае на данный момент испанец с 255 рейтинговыми очками находится в мировом рейтинге лишь на 240-м месте, а в конце нынешнего сезона на его счету останется всего 45 баллов и он опустится в седьмую сотню. В этом состоит уникальность нынешней ситуации, в которой очутился знаменитый теннисист. Напомним, что на протяжении своей карьеры Надаль несколько раз брал перерывы по нескольку месяцев, но, несмотря на это, с апреля 2005 года по март 2023-го ни разу не покидал первую десятку.

Евгений Федяков