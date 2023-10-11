74% налоговых поступлений из Удмуртии зачислены в федбюджет за 7 месяцев

По итогам 7 месяцев 2023 года Удмуртия занимает шестое место среди регионов России по доле отчисления налогов и сборов в федеральный бюджет. Это следует из опубликованной статистики Росстата.

Так, за январь-июль в федеральный бюджет из Удмуртии было направлено почти 140,5 млрд руб., что составляет 74,3% от собранных на территории республики налоговых и неналоговых поступлений. В консолидированный бюджет Удмуртии зачислено 48,6 млрд руб.

Наибольшая доля отчислений в федеральный бюджет среди регионов РФ — у Ханты-Мансийского автономного округа (82,9%), Ямало-Ненецкого автономного округа (80,7%) и Оренбургской области (80,3%). Выше Удмуртии по этому показателю стоят также Ненецкий автономный округ и Республика Коми.

Напомним, ранее власти Удмуртии не раз поднимали вопрос значительного дисбаланса при отчислении налоговых поступлений. Тема также обсуждалась на недавних «нулевых» чтениях проекта бюджета РФ в Совете федерации.