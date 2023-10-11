Замдиректора департамента администрации Перми осудили за налоговое преступление

В Перми суд вынес приговор в отношении бывшего директора организации, специализировавшейся на строительстве, ремонте и содержании дорог. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, он был признан виновным в трех преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о бывшем директоре ООО «Дортехинжиниринг» Александре Эдельмане, позже назначенном первым заместителем начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми. В телефонном справочнике, размещенном на сайте администрации города, он до сих пор указан там в этой должности.

«Дортехинжиниринг» господин Эдельман возглавлял с апреля 2016-го по октябрь 2022 года. Как установили следствие и суд, ООО имело недоимку по налогам в размере более 200 млн руб. В 2021–2022 годах осужденный совершил сокрытие денежных средств и имущества предприятия, за счет которого могла быть взыскана задолженность на сумму более 100 млн руб. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. руб.