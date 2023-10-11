Суд принял дело Яковлевского ГОКа об ущербе природе на 110,8 млн рублей

Арбитражный суд Белгородской области принял к производству иск Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора к белгородскому ООО «Яковлевский ГОК» (входит в «Северсталь») об ущербе природе на 110,8 млн руб. Это следует из документации.

По версии Росприроднадзора, такой ущерб был причинен в результате сброса сточных вод в Крапивенское водохранилище реки Ворскла. Плановая выездная проверка была проведена еще в 2021 году, по ее итогам было выявлено превышение допустимых нормативов по содержанию загрязняющих веществ в стоках.

Ведомство рассчитало размер вреда и направило ГОКу требование для добровольного возмещения. Однако компания его не выполнила.

В сентябре Росприроднадзор взыскал 105,7 млн руб. с МУП «Лебедянский водоканал» за ущерб реке Дон в Липецкой области.

Подробнее об этом споре читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Стоки потекли в суд».

Александр Прытков

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