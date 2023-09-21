Росприроднадзор взыскал 105,7 млн рублей за ущерб реке Дон с липецкого водоканала

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с МУП «Лебедянский водоканал» 105,7 млн руб. за ущерб реке Дон. Об этом сообщили в ведомстве.

Росприроднадзор в мае 2020 года рассчитал и предъявил эту сумму ОГУП «Липецкоблводоканал» для добровольной оплаты. «Основанием послужило загрязнение водного объекта в результате сброса сточных вод с очистных сооружений ОГУП с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ», — рассказали в ведомстве.

«Липецкоблводоканал» добровольно сумму не выплатил, поэтому в августе 2020 года Росприроднадзор обратился в суд. Во время рассмотрения дела власти расформировали ОГУП «Липецкоблводоканал» на унитарные предприятия, в число которых вошел «Лебедянский водоканал». Суд заменил ответчика на МУП «Лебедянский водоканал».

Подробнее о споре читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Стоки потекли в суд».

Александр Прытков

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