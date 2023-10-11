В Кузбассе осудили адептов экстремистской религиозной организации

К трем годам колонии суд Кемеровской области приговорил двух последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). В связи с зачетом времени содержания под стражей, осужденные освобождены от отбывания наказания, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области.

Обвиняемыми по делу проходили 32-летний житель Тайги (Кемеровская область) и 40-летний житель Тольятти (Самарская область). По версии следствия, они участвовали в деятельности ячейки данного религиозного объединения в Тайге. «Обвиняемые, используя методы конспирации, принимали участие в собраниях запрещенной организации с помощью интернета, изучали информацию, содержащуюся в документах, присланных из центрального офиса организации, и специальную литературу, пропагандирующую деятельность религиозного экстремистского объединения», — говорится в сообщении ведомства.

По материалам ФСБ следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности). Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

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Илья Николаев