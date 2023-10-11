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Инклюзивная оценка

ВЦИОМ утверждает, что большинство родителей поддерживает идею смешанного образования

Три четверти российских семей считают полезным совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их нормотипичных сверстников. Такие результаты показал опрос ВЦИОМа об отношении россиян к инклюзивному образованию. Тем не менее половина родителей не смогли ответить, есть ли в школе их ребенка дети с ОВЗ — это может говорить о недостаточной осведомленности россиян в теме инклюзивного образования.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

ВЦИОМ проанализировал отношение россиян к инклюзивному образованию в совместном исследовании со Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Для этого эксперты провели всероссийский телефонный опрос с участием 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Согласно результатам опроса, три четверти россиян (74%) видят пользу в совместном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и их нормотипичных сверстников. Причем 32% заявили об этом с полной уверенностью. Обратной точки зрения придерживаются 14%, а каждый восьмой затруднился с ответом (12%).

65% россиян считают нужным создание условий для совместного школьного обучения детей с ОВЗ и их нейротипичных сверстников, однако 24% опрошенных не видят в этом нужды. Еще 5% респондентов выступили против совместного обучения.

Авторы исследования полагают, что инклюзивное образование несет обоюдную пользу: «Оно способствует интеграции в общество детей с особенностями здоровья, а в случае с их нормотипичными сверстниками — воспитанию толерантности и уважения к другим». Первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, представляя исследование, заявил, что образование и самореализация детей с инвалидностью определяют их вовлеченность в «осознанную рабочую жизнь в будущем». «Инклюзивная среда очень важна для этого — она помогает найти свою карьеру людям с инвалидностью, так как фундамент знаний и коммуникаций закладывается еще в школе»,— считает господин Вовченко.

«Сегодня уже сложился консенсус о необходимости универсального доступа к образованию, однако для инклюзивного обучения существует целый ряд препятствий»,— отмечает академический директор онлайн-школы английского языка Skyeng Анастасия Екушевская. Среди них эксперт перечислила нехватку компетентных специалистов и финансирования образовательных учреждений, недостаточную адаптацию школьных помещений и их транспортную доступность. Госпожа Екушевская полагает, что частично решить их может формат онлайн-образования. «В некоторых проектах сотрудничают онлайн-школы и специализированные фонды, которые оказывают психологическую поддержку для родителей, детей и самих педагогов. Это позволяет комплексно подходить к вопросу»,— замечает она.

Директор музея Н. А. Островского (методический центр по социокультурной интеграции людей с инвалидностью) Игорь Думенко отмечает, что сегодня вопросы, касающиеся обучения детей с инвалидностью, находятся в компетенции различных структур, «а между ними порой отсутствует взаимодействие и координация деятельности». «Связующим звеном в этом процессе могут стать общественные организации,— полагает эксперт.— Зачастую они находятся гораздо ближе к реальным проблемам людей с инвалидностью, чем государственные ведомства и организации. И имеют возможность влиять на социальную политику, внося свои предложения и замечания, тем самым повышая эффективность социальных мероприятий, в том числе связанных с обучением детей с инвалидностью».

Также опрос ВЦИОМа показал: почти половина опрошенных родителей не знают, есть ли дети с ограничениями здоровья в школе, которую посещает их ребенок (48%). Еще 33% родителей знают, что такие ученики в школе есть. 17% смогли уверенно ответить, что детей с ограничениями здоровья в их школе нет. Руководитель департамента социальных исследований ВЦИОМа Андрей Даудрих назвал такие результаты «показательными с точки зрения необходимости работы с родителями в информационном плане и донесения, что такая тема существует». Однако директор Института проблем инклюзивного образования Светлана Алехина отметила, что такие результаты могут свидетельствовать о позитивных переменах: «Может быть, ограниченные возможности учеников не находятся в фокусе школы. Поэтому и дети, и учителя воспринимают своих товарищей с инвалидностью естественной частью коллектива и не акцентируют на этом внимание».

Полина Ячменникова

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