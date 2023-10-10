В России создадут АНО по защите прав участников СВО

В России появится автономная некоммерческая организация (АНО) по защите прав участников специальной военной операции (СВО) и их семей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества 10 октября. Потребность в новой структуре она мотивировала тем, что при работе в этой сфере аппарат омбудсмена вынужден действовать вне рамок действующего законодательства.

«Это то направление, которое не прописано в законе об уполномоченных по правам человека,— объяснила госпожа Москалькова.— В соответствии с законом, мы должны реагировать на нарушения прав со стороны органов власти и должностных лиц. Здесь совсем другая картина». По ее словам, с начала СВО омбудсменам поступило 35 тыс. обращений по теме спецоперации: «Четыре категории — возвращение из плена, без вести пропавшие, возвращение тел погибших, помощь семьям и социальные выплаты тем, кто демобилизовался, погиб или получил ранение». В работе по этим запросам институт уполномоченных успешно выстроил «конструктивные отношения» с Минобороны, ФСБ, Минтрудом и военной прокуратурой, добавила омбудсмен.

Председатель комитета Ольга Тимофеева («Единая Россия») предложила поработать над законом, но правозащитники решили идти другим путем. «Даже если вы внесете (изменения в закон.— “Ъ”), мы не сможем всю помощь людям туда прописать,— указала госпожа Москалькова.— Было принято решение о проработке вопроса о создании АНО, всеми поддержано это предложение, сегодня оно в стадии нормативно-правового оформления». Подробностей о новой структуре она не привела, но обратила внимание на финансовые проблемы, касающиеся штатной численности региональных аппаратов и цифровизации работы уполномоченных.

Депутаты на перечисленные трудности откликнулись живо. «У нас есть прекрасный государственный правозащитный институт (уполномоченного по правам человека.— “Ъ”), к которому обращаются люди, когда их проблема не решена — и мы не можем расширить "узкие места" и дать денег?» — задался вопросом Олег Леонов («Новые люди»). В ответ госпожа Тимофеева дала понять, что комитет готов участвовать в решении этих проблем, потому что «нельзя работать без людей».

Григорий Лейба