Портфельная интеграция

Один из крупнейших страховщиков — «АльфаСтрахование» — планирует полностью интегрировать недавно приобретенную «Атрадиус Рус Кредитное страхование», специализирующуюся на рисках неплатежей по торговым кредитам. По словам экспертов, в дальнейшем дочерняя структура может быть ликвидирована — это позволит сократить издержки при сохранении компетенций. Вместе с тем в основе бизнеса «Атрадиуса», бывшего дочерней структурой иностранной группы, могли лежать контракты с зарубежными компаниями, покинувшими Россию. То есть развивать портфель «АльфаСтрахованию» придется самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«АльфаСтрахование Торговые кредиты» (бывшая «Атрадиус Рус Кредитное страхование») передаст портфель своей головной организации «АльфаСтрахование». Соответствующее уведомление страховщик разместил на сайте ЦБ 10 октября. В компании назвали процедуру частью реализации проекта интеграции для оптимизации бизнеса.

В июле «АльфаСтрахование» объявила о завершении сделки по приобретению 100% «Атрадиус Рус Кредитное страхование» — дочерней компании международной группы Atradius. Она специализируется на защите бизнеса от рисков неплатежей по торговым кредитам.

Гендиректор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов тогда пояснял, что компания видит перспективы в развитии страхования торговых кредитов и собирается сохранить команду, компетенции и ключевые бизнес-процессы в приобретенной компании (см. “Ъ” от 20 июля).

Группа «АльфаСтрахование» по итогам 2022 года занимала пятое место в России по сборам (111 млрд руб.), следует из данных «Эксперт РА». Услугами «АльфаСтрахования» пользуются более 31 млн человек и свыше 125 тыс. предприятий. «Атрадиус Рус Кредитное страхование» по итогам 2022 года занимала 46-е место по сборам (более 2 млрд руб.).

По словам экспертов, следующим шагом может стать сдача лицензии дочерней компании. Передача портфеля с последующей ликвидацией — распространенная практика завершения сделок слияния и поглощения в случае, когда покупатель либо уже имеет в своем портфеле аналогичные страховые продукты, либо имеет лицензию и необходимые ресурсы, позволяющие их предлагать, поясняет партнер Б1 Татьяна Самсонова.

Интеграция дочерней организации призвана снизить издержки страховщика, отмечают эксперты — экономия может достигать до 30% за счет оптимизации фонда оплаты труда при сокращении объемов бизнеса и перераспределении ресурсов на растущие страховые сегменты.

В случае «АльфаСтрахование Торговые кредиты» преимуществами отдельной компании пользоваться сложнее, а требования законодательства по уставному капиталу и собственным средствам надо выполнять, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

По мнению господина Цыганова, на сегодня персонал, технологии, а также «все или сохраняющаяся часть» клиентов бывшей «Атрадиус Рус» вполне могут быть интегрированы непосредственно в «АльфаСтрахование». Главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян добавляет, что интеграция компании может повысить возможности для перекрестных продаж «АльфаСтрахования».

В то же время Александр Цыганов говорит о сложностях с «пониманием развития кредитного страхования на ближайшую перспективу». В связи с уходом с российского рынка части страхователей — в первую очередь представителей иностранного бизнеса, страховавшихся в дочерней компании страховщика, работающего с их учредителями, объем портфеля должен был снизиться, поясняет эксперт. По оценкам Анны Авакимян, портфель дочерней компании может составлять 7–12 млрд руб.

Юлия Пославская