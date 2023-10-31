Открыться неизбежному

Для одних в отдаленной, а для других в ближайшей перспективе нефинансовая отчетность станет обязательной. Без разницы, в какой части мира работает бизнес, какие движущие силы и с какой мощью способствуют или препятствуют этому. Логика самосохранения, которая возобладает в людях, приведет к тому, что отчитываться о воздействии на окружающую среду и социум, а также об эффективности управления этим воздействием придется каждой компании. Качество и направленность этого воздействия будут давать «лицензию» на продолжение бизнеса, что потребует сопоставимых, прозрачных и всеобъемлющих данных, напоминает Светлана Бик из агентства ИНФРАГРИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Начало промышленной революции фактически запустило процесс уничтожения среды обитания человека, и по мере роста мировой экономики накопленный вред только увеличивается. Осознание планетарных границ пришло много позже. Вслед за этим капитализм акционеров стал вытесняться капитализмом сторон, заинтересованных в выживании и устойчивом развитии, что требует качественной информации для принятия решений.

Осмысленное движение к обязательной публичной нефинансовой отчетности возможно только в цифре. ESG-данные — это не просто информация об экологических, социальных и управленческих факторах, которые собирает и анализирует компания. Это комплекс технологических решений для накопления, структурирования, сопоставления и визуализации информации под задачи пользователя. Дело не только в разнообразии и больших объемах накапливаемых данных во «вселенной ESG» — их нужно сопоставлять, отслеживать прогресс компаний на основании разных источников и прогнозировать будущее.

Несмотря на то что без качественных данных нет аналитики, а переизбыток неструктурированных данных отрицательно сказывается на репрезентативности ESG-рейтингов, развитие ESG-данных может революционно изменить рейтинговую индустрию, потому что цифровизация отчетности и ESG-профилей портфелей инвесторов создает условия для рейтингования на основе машинного алгоритма, тем более что технологии ИИ позволяют проводить анализ качественной информации, включая альтернативные данные, с большой скоростью, точностью и чувствительностью к изменениям.

Рынки ESG-данных

По оценкам Research and Markets, рынок программного обеспечения для подготовки отчетов устойчивого развития в 2022 году превысил $750 млн, а в ближайшее время будет расти на 14–16% в год. Наибольшая глубина проникновения технологий ESG-данных в мире отмечается в Северной Америке, и это несмотря на то что в последний год ESG в США находится под постоянной атакой противников ответственного инвестирования.

Для принятия инвестрешений все чаще используются цифровые сервисы, в которых данные отчетности компаний сочетаются с данными извне: интеллектуальных счетчиков и датчиков, прогнозов погоды, с данными о техногенных и природных катастрофах, отчетами о дорожном движении, данными с сайтов компаний, материалами СМИ, соцсетей и др. Наряду с программным обеспечением для подготовки корпоративной отчетности, которая пока доминирует по вселенной ESG-данных, современные технологии блокчейн, интернета вещей и искусственного интеллекта активно развиваются, формируя альтернативные данные, дополняющие, уточняющие, а иногда и конфликтующие с данными корпораций. Роль альтернативных данных в ESG-аналитике для заинтересованных сторон будет расти. Геопространственные данные, снимки из космоса о выбросах загрязняющих веществ, распространении нефтяных пятен, данные о патентах и изобретениях или статистика специфических заболеваний на территории присутствия бизнеса сигнализируют о факторах ESG беспристрастно, ждать их годами или месяцами не надо.

Уже сейчас на рынках, где правят портфельные менеджеры, управляющие фондами в сотни миллиардов долларов, быстро развивается программное обеспечение для анализа ESG-активов. Именно управляющие активами, а не компании, выпускающие отчеты, являются главными заказчиками развития ESG-Tech. Головная боль любой компании от подготовки отчетности по пяти разным стандартам — ничто по сравнению с головной болью оценки ESG-профиля одного крупного биржевого фонда, котировки которого тоже меняются пять раз на дню.

Объем рынка аналитических сервисов для институциональных инвесторов на основе обработки первичных данных корпоративной отчетности с включением альтернативных данных превышает объем рынка программной оболочки: по оценкам EY Global Financial Services, рынок растет из-за ежедневного использования аналитических ESG-данных почти всеми финансовыми учреждениями. Поставщики данных ESG (в пятерку лидеров входят MSCI, Sustainalytics, ISS-ESG, S&P Sustainable, Bloomberg) получили в 2021 году доход, превышающий $1 млрд, и ожидалось, что эта цифра вырастет до $1,3 млрд в 2022 году.

К поставщикам данных относят не только цифровые аналитические сервисы, но и рейтинговые агентства, которые делают еще один слой аналитики, присваивая рейтинги. Именно к качеству их данных большие вопросы, потому что в этом случае методологии агентств за рубежом, как правило, непубличны.

Регуляторы также являются одной из основных движущих сил рынка ESG-данных. С 2025 года крупные компании в ЕС обязаны раскрывать большой объем ESG-информации с точки зрения «двойной существенности»: впервые заинтересованные стороны смогут увидеть, как показатели устойчивого развития компании влияют на ее финансы и деятельность и как последние влияют на людей, сообщества и природную среду.

Около 12 тыс. крупных компаний в ЕС начнут соблюдать 12 европейских стандартов отчетности об устойчивом развитии. С 2026 года эти стандарты будут применяться к американским компаниям, акции которых публично торгуются в ЕС. С 2028-го малые и средние предприятия из ЕС и крупные компании из США, работающие в ЕС, будут обязаны соблюдать Директиву по корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD), которая просит бизнес собирать стандартизированные ESG-данные и маркировать их в цифровом формате уже через год.

ESG на «Госуслугах»

В России цифровизация ESG-данных развивается в основном внутри корпораций для их анализа по отдельным природоохранным, социальным и управленческим направлениям, к примеру в области энергоэффективности и ресурсосбережения.

Исследование Центра устойчивого развития Школы управления «Сколково» и ТеДо «ESG в цифровом мире: вызовы и возможности» в начале 2022 года показало, что цифровые решения для ESG почти не используются компаниями (35%) или используются для некоторых задач (50%). Барьерами для использования таких решений назывались нехватка компетенций (45%), недостаточное развитие ESG-практики (44%), непонимание необходимости синергии ESG и цифровизации (40%), отсутствие кооперации в компании по вопросам применения цифровых ESG-решений (40%), недоразвитость цифровых практик (11%).

Есть пример, когда российская IT-компания (Rubius) разработала систему мониторинга показателей ESG и финансов для южнокорейской металлургической компании Posco. Система включает в том числе интерактивную карту производств, визуализацию финансовых и ESG-показателей и уведомления об отклонении от целевых KPI. С ее помощью инвесторы и совет директоров могут в любой момент узнать, как обстоят дела на предприятии: от выручки и себестоимости продукции до объема энергопотребления и количества заболевших сотрудников.

Рыночные предложения цифровизации отчетности и иных сфер ESG-данных в России пока большая редкость по двум причинам. Первая: у нефинансовой отчетности до сих пор отсутствует заказчик в государстве, которое является драйвером всего и вся в стране. Законопроект о нефинансовой отчетности, похоже, отложен, а отраслевые методические рекомендации Минэкономики — в стадии бесконечного согласования. Вторая: нет четкого посыла государства частному цифровому бизнесу, что ESG-направление в оценке компаний будет развиваться и дальше, что это надолго. Поэтому IT-компании не торопятся в эту сферу, хотя информация о разработках периодически появляется.

Одним из российских лидеров направления ESG-данных с потенциалом выхода на азиатские рынки, безусловно, является «Сбер», под крылом которого вырастает цифровая империя, обслуживающая потребности в анализе ESG-данных и клиентов: портфель ESG-кредитов — уже около 1,9 трлн руб. «Сбер» продвигается и в климатическом моделировании, запустив «Зеленую цепочку поставок» — сервис оценки ESG-факторов поставщиков, созданный на основе международных стандартов и рейтингов.

Летом 2023 года ESG Альянс и «Интерфакс» запустили проект esg-disclosure.ru — первый в РФ публичный бесплатный сервис сравнения приведенных к единому стандарту данных нефинансовой отчетности более 600 российских компаний. Он действительно уникален, так как практически все другие схожие сервисы в РФ, в том числе открытый в июне реестр выбросов парниковых газов ГИС «Энергоэффективность», работают по принципу одной полосы: предоставлять им данные надо, а получать оттуда консолидированную аналитику в современном понимании ESG-data невозможно. Профиль компании esg-disclosure.ru включает более 60 базовых показателей, рекомендованных ЦБ, и определен в консультациях с экспертами и бизнесом, говорили создатели сервиса. Есть надежда, что сервис будет развиваться и вслед за возможностью сравнить ESG-показатели компаний на нем появится и аналитика.

В отсутствие рыночных институтов управления активами рынок ESG-данных в РФ в ближайшее время будет развиваться в первую очередь в интересах банков для оценки заемщиков, а также государства, которое все больше желает знать о вкладе бизнеса в решение социальных и экологических вопросов, в том числе в регионах присутствия. ESG-данные по воле государства — реальная перспектива. Экосистема «Госуслуг» может «приютить» и их, хотя в названии такого приложения вряд ли сохраниться эта аббревиатура.