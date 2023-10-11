Чебурашку защищают в суде

В Краснодарском крае киностудия по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» судится с розничными торговцами из-за нарушений исключительных прав на товарные знаки. Речь идет о персонажах мультфильмов, среди которых Чебурашка, Волк и Винни-Пух. В 2023 году киностудия подала в кубанский арбитражный суд 57 исков и уже выиграла часть судов. Общая сумма предъявленных требований превышает 3 млн руб. По мнению юристов, претензии киностудии к продавцам товаров под ее брендами вполне обоснованы, однако эффективнее предъявлять иски к производителям контрафактной продукции или оптовым продавцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киностудия «Союзмультфильм» подала 57 исковых заявлений к кубанским предпринимателям и фирмам за неправомерное использование ее мультипликационных персонажей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Киностудия «Союзмультфильм» подала 57 исковых заявлений к кубанским предпринимателям и фирмам за неправомерное использование ее мультипликационных персонажей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Киностудия «Союзмультфильм» подала 57 исковых заявлений к кубанским предпринимателям и фирмам за неправомерное использование ее мультипликационных персонажей, следует из картотеки Арбитражного суда Краснодарского края. Первый иск был подан 18 января, последний на сегодняшний день — 5 октября.

Киностудия «Союзмультфильм» была создана в 1936 году. В производстве киностудии около 1,5 тыс. анимационных фильмов. Наиболее известные персонажи «Союзмультфильма», на которые компания зарегистрировала права: Винни Пух, Чебурашка, Крокодил Гена, Карлсон, Кот Матроскин, Волк и Заяц («Ну, погоди!»). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Киностудия "Союзмультфильм"» в 2022 году составила 447,5 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.

В числе ответчиков бизнесмены, занимающиеся розничной торговлей в различных городах Кубани (Сочи, Анапа, Краснодар и т. д.). Общая сумма предъявленных требований по всем искам превышает 3 млн руб. За нарушение исключительных авторских прав на персонажа Волк киностудия чаще всего требует с ответчиков по 10 тыс. руб., за Чебурашку сумма компенсации составляет от 50 до 100 тыс. руб.

Истец уже выиграл семь исков, поданных в первой половине года. Так, с предпринимателя Асадова Вахаба Васиба Оглы, владеющего магазином детской одежды, взыскано 10 тыс. руб. за незаконное использование изображения Волка из мультфильма «Жил-был пес» на одежде. «Факт реализации товара подтверждается кассовым чеком, спорным товаром, а также DVD-диском с видеозаписью реализации указанного товара»,— говорится в материалах дела.

С краснодарского предпринимателя Светланы Дикой, занимающейся розничной торговлей газетами и канцелярскими товарами, взыскано 100 тыс. руб. за нарушение исключительных авторских прав на Чебурашку. С сочинской компании «Асмадзал-Групп» мультпроизводитель взыскал 25 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на персонажей: Винни-Пух, Волк, Попугай Кеша. В суде установлено, что фирма через сайт продавала контрафактные наклейки на электронику.

В пресс-службе «Союзмультфильма» «Ъ-Кубань» рассказали, что в настоящее время команда юридического управления киностудии ведет масштабную работу по выявлению незаконного использования анимационных образов. Так, по результатам прошлогодней проверки по всей России было обнаружено свыше 6 тыс. нарушений и подано более 5 тыс. претензий о защите прав кинокомпании на популярные анимационные образы. Выявляются в основном подобные нарушения путем мониторинга открытых источников в сети интернет. Цена иска в каждом конкретном случае варьируется в зависимости от объема продукции, масштаба ее распространения и др.

Анимационные образы, за которыми следит киностудия, по ее данным, используются во всех товарных категориях: продукты питания, одежда, канцелярские принадлежности и др. Чаще других неправомерно используются такие персонажи, как Котенок Гав, Чебурашка, Крокодил Гена, герои серии мультфильмов о жителях деревни Простоквашино, «Ну, погоди!», Винни Пух, Карлсон и Волк из фильма «Жил-был пес». «Рекордсменом» же по количеству незаконного использования товарных знаков является герой «золотой коллекции» Умка.

Эксперты, опрошенные «Ъ-Кубань», говорят, что шансов у ответчиков избежать наказания за незаконное использование зарегистрированных брендов мало, при этом «Союзмультфильм» вправе требовать с нарушителей интеллектуального права и большие суммы компенсаций, нежели обозначены в рассматриваемых делах.

«Закон предусматривает компенсацию до 5 млн руб. Однако при бизнес-модели, используемой в данном случае, с подачей массовых исков, обычно правообладатель практикует контрольные закупки с небольшими суммами (в одном из исков мы видим закупку на 436 руб.). В таких случаях суды, как правило, назначают компенсации как раз примерно в 10–20 тыс. руб.»,— комментирует старший юрист практики интеллектуальной собственности «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Юрий Яхин.

По его мнению, в большинстве случаев иски, вероятно, будут удовлетворены, поэтому, если в досудебной претензии предлагается добровольно выплатить небольшую сумму, то многим предпринимателям так поступить выгоднее. Если оценивать ситуацию глобально, считает господин Яхин, иски должны предъявляться производителям контрафактной продукции или хотя бы оптовым продавцам, однако розничные продавцы с неохотой передают данные правообладателям о контрагентах, опасаясь разрыва коммерческих связей.

«Из представленной фабулы дела могу заключить, что вероятность выигрыша для ответчика крайне мала, можно только надеяться, что представители "Союзмультфильма" в каких-то случаях оформили доказательства ненадлежащим образом, и по этой причине суд откажет в иске к конкретному ответчику. Но в случае надлежащих доказательств нарушения права на товарный знак ответчиком суды взыщут как минимум минимальную сумму — 10 тыс. руб.»,— говорит патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

По данным пресс-службы Арбитражного суда Краснодарского края, за девять месяцев 2023 года число дел о защите интеллектуальной собственности увеличилось на 64%, с 815 до 1340. С чем это связано, в суде не уточнили.

Наталья Решетняк

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