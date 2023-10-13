Сегодня исполняется 75 лет председателю совета директоров ПАО ММК Виктору Рашникову

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Фото: Из личного архива Виктор Рашников

Фото: Из личного архива

Его поздравляет заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров:

— Уважаемый Виктор Филиппович! Примите самые искренние поздравления с юбилеем! Невозможно переоценить Ваш уникальный профессиональный опыт, насчитывающий десятилетия карьерного роста — от слесаря до руководителя и акционера компании легендарной «Магнитки», ставшей одним из самых успешных металлургических комплексов мира. Сегодня ММК упрочил свои позиции по важнейшим направлениям, реализуя масштабные проекты и помогая отечественной металлургии перейти на новую ступень технологического развития. Ваш личный вклад в развитие металлургической промышленности России заслуженно отмечен государственными и общественными наградами. Уверен, что ответственный подход к любому вопросу, незаурядные организаторские способности и выдающиеся личные качества позволят достичь всех намеченных Вами целей. Желаю Вам неизменных успехов, неиссякаемой энергии, благополучия и новых достижений!

Поздравление передает президент ассоциации «Русская сталь», председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов:

— Уважаемый Виктор Филиппович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы, безусловно, входите в число наиболее видных лидеров российской промышленности, усилиями которых отечественная металлургия за короткий срок пережила масштабную трансформацию и сегодня является одной из самых эффективных и высокотехнологичных в мире. Благодаря Вашему профессионализму, трудолюбию и преданности делу Магнитогорский комбинат стал примером для всей отрасли, в том числе с точки зрения экологичности производства. Важно подчеркнуть трепетное отношение к родному Магнитогорску, который благодаря Вашим усилиям преображается, становится привлекательнее и комфортнее для горожан. При активном участии таких людей, как Вы, развивается экономика нашей страны, повышается уровень жизни. Желаю Вам не сбавлять темпов! Крепкого здоровья, новых успехов, благополучия Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»