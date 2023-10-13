Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 75 лет председателю совета директоров ПАО ММК Виктору Рашникову

Виктор Рашников

Виктор Рашников

Фото: Из личного архива

Виктор Рашников

Фото: Из личного архива

Его поздравляет заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров:

— Уважаемый Виктор Филиппович! Примите самые искренние поздравления с юбилеем! Невозможно переоценить Ваш уникальный профессиональный опыт, насчитывающий десятилетия карьерного роста — от слесаря до руководителя и акционера компании легендарной «Магнитки», ставшей одним из самых успешных металлургических комплексов мира. Сегодня ММК упрочил свои позиции по важнейшим направлениям, реализуя масштабные проекты и помогая отечественной металлургии перейти на новую ступень технологического развития. Ваш личный вклад в развитие металлургической промышленности России заслуженно отмечен государственными и общественными наградами. Уверен, что ответственный подход к любому вопросу, незаурядные организаторские способности и выдающиеся личные качества позволят достичь всех намеченных Вами целей. Желаю Вам неизменных успехов, неиссякаемой энергии, благополучия и новых достижений!

Поздравление передает президент ассоциации «Русская сталь», председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов:

— Уважаемый Виктор Филиппович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы, безусловно, входите в число наиболее видных лидеров российской промышленности, усилиями которых отечественная металлургия за короткий срок пережила масштабную трансформацию и сегодня является одной из самых эффективных и высокотехнологичных в мире. Благодаря Вашему профессионализму, трудолюбию и преданности делу Магнитогорский комбинат стал примером для всей отрасли, в том числе с точки зрения экологичности производства. Важно подчеркнуть трепетное отношение к родному Магнитогорску, который благодаря Вашим усилиям преображается, становится привлекательнее и комфортнее для горожан. При активном участии таких людей, как Вы, развивается экономика нашей страны, повышается уровень жизни. Желаю Вам не сбавлять темпов! Крепкого здоровья, новых успехов, благополучия Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...