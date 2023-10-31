На стороне всеобщего блага

Научно-образовательный центр «Енисейская Сибирь» в 2021 году стал первым масштабным климатическим центром в России. За прошедшее время задача взаимодействия с государствами ЕС в вопросе уплаты экспортных углеродных платежей уступила место более актуальному вопросу — сохранения экономического потенциала региона, прибыльности компаний, улучшения качества жизни граждан в условиях стремительного изменения климата. Решение этих задач по-прежнему лежит во взаимодействии государства, науки и бизнеса, эффективность которого на фоне создания решений в области экологии и климата обеспечивает центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Научный центр «Енисейская Сибирь» Фото: Научный центр «Енисейская Сибирь»

Климатический порыв

Пандемия COVID-19 и последовавший за ней локдаун притормозили международные переговоры по климату. Политический процесс замер с 2019 года, когда был проведен COP 25 в Мадриде до COP 26, состоявшегося в Глазго, спустя два года. Как ни удивительно для страны климатических скептиков (граждане России в меньшей степени, чем граждане других стран, уверены в том, что климат изменился под влиянием человека), в июле 2021 года федеральный грант на создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня получила заявка на организацию климатического центра в Красноярске.

Одной из причин создания НОЦ можно считать намерение ЕС ввести углеродный сбор на импортируемую продукцию, производство которой сопровождалось эмиссией СО2. Предварительные подсчеты показывали, что бремя экологического сбора для российских экспортеров составит от $3–4,8 млрд в год, из которых $1,4–2,5 млрд заплатят нефтегазовые, а еще $0,4–0,6 млрд — металлургические и горнодобывающие компании. При этом в России не хватало квалифицированных кадров, которые могли бы предоставить расчеты эмиссии от продукции для ЕС, а также технологий для снижения выбросов.

Необходимость считать углеродный след продукции, компенсировать его и снижать выбросы, заполнять европейские декларации сделала очевидным междисциплинарный характер активности в области предотвращения изменения климата и адаптации к таким изменениям, в которую оказались вовлечены не только наука и бизнес, но и госуправление. Так и появился Красноярский НОЦ «Енисейская Сибирь», объединив научные и образовательные организации с компаниями Красноярского края, Тувы и Хакасии.

В НОЦ вошли пять научных учреждений: Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», Научно-исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики», Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля, Институт географии РАН и Сибирский клинический центр ФМБА России, а также девять крупнейших образовательных университетов страны. Бизнес же в структуре НОЦ представлен 14 компаниями, в том числе крупнейшими экспортерами: «Норильским никелем», РУСАЛом, Сибирской угольной энергетической компанией, «Красцветметом» и другими.

Для заинтересованных сторон

В 2022 году, когда Россия начала перенаправлять экспорт своей продукции из стран ЕС в другие страны, деятельность центра стала особенно востребована в вопросах научного обоснования развития территорий и определения их экосистемных услуг с учетом мнений всех заинтересованных сторон. «Так, при строительстве инфраструктурных объектов, таких как линии электропередачи и дороги, необходимо принимать решения с учетом мнения коренных народов, которым важно сохранить пути миграции оленей, и промышленников, которым необходимы подъездные пути к удаленным объектам. Плюс к этому власти региона должны, с одной стороны, сохранить традиционное хозяйство оленеводов, культуру и окружающую среду, с другой — обеспечить экономический импульс развития территории»,— поясняет руководитель проектного офиса НОЦ Сергей Верховец.

НОЦ также стал площадкой для межрегиональных проектов. Задачи повышения уровня жизни людей и конкурентоспособности региона перестали лежать только в границах субъектов, поэтому центр стал востребован как связующее звено для принятия решений на уровне макрорегиона Восточная Сибирь. Сергей Верховец отмечает, что задачи, изменение климата и его влияние на жизнь людей и окружающую среду, университеты, научно-исследовательские организации, бизнес и органы власти понимают по-разному. НОЦ помогает устранить противоречия, улучшает коммуникацию и координацию между ними. «Даже внутри научного сообщества есть ученые, которые отстаивают точку зрения, что не человек стал причиной изменения климата. Таких немного, потому что научный консенсус признает влияние человека на климат. Но все равно приходится состыковывать разные позиции и показывать, что изменения идут очень быстро. Температура у нас растет вдвое быстрее, чем в среднем в мире. Фиксируются деградация мерзлоты и последующее выделение метана, пиковые осадки, ураганы, мощные половодья и другие последствия изменения климата. Это требует решения задач по адаптации, сохранению и развитию экономического потенциала арктических территорий в новых условиях»,— говорит глава проектного офиса НОЦ. Также Сергей Верховец отмечает проблему дефицита воды для работы крупных ГЭС, одна из причин этого — вырубка лесов и сильные лесные пожары последних лет. «Нельзя этот вопрос урегулировать в одностороннем порядке, без учета всех социально-экономических последствий»,— убежден он.

Решения для бизнеса

Крупнейшим заказчиком работ центра стал «Норильский никель». Проект по снижению на 95% объемов выбросов диоксида серы на предприятиях «Норникеля» стал одним из флагманских для НОЦ. В 2022 году компания вложила более 50 млрд руб. в проект по улавливанию серы и «упаковыванию» ее в гипс. Осенью текущего года состоится ввод в эксплуатацию всех мощностей «Серной программы». Среди наиболее актуальных для «Норникеля» активностей НОЦ — исследования, направленные на экологическое развитие, в частности снижение углеродного следа. Заместитель директора Красноярского представительства «Норникеля» Игорь Астапов отмечает важность «оценки климатических рисков и разработки мероприятий адаптации к изменению климата для промышленных предприятий», а также «совместной разработки решений для использования в арктической зоне гипса», полученного в рамках «Серной программы» «Норникеля». Кроме того, при участии НОЦ реализуется концепция устойчивого развития «зеленой инфраструктуры» Норильской агломерации, сообщил он.

Коммерческий директор «Аксиона» (группа компаний «Красцветмет») Максим Иришкин говорит, что «Красцветмет» и НОЦ сотрудничают с конца 2021 года. За это время компанией и центром созданы и реализуются два технологических проекта — «Модернизация автоматизированной системы контроля промышленных выбросов» и «Изготовление технических и ювелирных изделий из драгоценных металлов с применением аддитивных технологий». «Также в области общих интересов с НОЦ — разработка производственных технологий и подготовка высококвалифицированных кадров, вопросы экологии и изменения климата»,— уточнил Максим Иришкин.

Многолетний мониторинг и анализ данных экспертами центра о состоянии лесов и типов растительности в Сибири позволили оценить потенциал компенсации углеродного следа промышленных предприятий России лесными и тундровыми экосистемами. На основе этих данных крупные компании разрабатывают лесоклиматические проекты на территории Красноярского края, Хакасии, Тувы. Ожидаемый результат — компенсация выбросов объемом более 10 млн тонн CO2-эквивалента в год.

Для России лесоклиматические проекты остаются залогом достижения климатической нейтральности к 2060 году, как было заявлено Владимиром Путиным в преддверии международных климатических переговоров в Глазго. Для выполнения этих обязательств в НОЦ работают два масштабных проекта — спутниковый мониторинг российских лесов и разработка мобильного комплекса руководителя тушения лесных пожаров для удаленных регионов с радиусом действия более 50 км. Пожары сопровождаются крупными выбросами, что создает дополнительный стимул для изменения климата. Предотвращение и купирование пожаров снижают объем эмиссии, в случае пожаров в Сибири это миллионы тонн, которые не попадут в атмосферу, что сопоставимо с эмиссиями СО2 Люксембурга и Швейцарии.

В рамках НОЦ «РУСАЛ» вместе с СФУ и МИСиС разрабатывают технологии низкоуглеродного производства алюминия, в том числе с помощью перехода на нейтральные электролизеры. При этом в атмосферу выбрасывается чистый кислород. В результате такого производства выбросы бензапирена будут фактически нулевыми, а фторидов — снизятся на две трети, говорит представитель центра.

Недавно к задачам центра добавились вопросы разработки национальной системы сертификации климатических проектов, реализации федерального проекта «Чистый воздух», координации работ на карбоновых полигонах и представления отечественных низкоуглеродных технологий на международных форумах. Представитель НОЦ примет участие в COP 28 в Дубае в конце года.

По словам Сергея Верховца, за время работы центра стало очевидным, что запрос промышленных предприятий на создание технологий для сохранения экологии и адаптации к изменениям климата устойчиво растет. Всего в портфеле НОЦ сейчас больше 50 таких технологий, и центр прежде всего рассчитывает на работу с бизнесом.

Наталья Парамонова