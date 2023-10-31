Качество жизни — в приоритете

Подавляющее большинство шахтерских городов и поселков относится к монопоселениям. И СУЭК, крупнейшая угольно-энергетическая компания России, с первых лет создания в начале нулевых поставила себе цель — сделать жизнь в городах и поселках, где распложены ее предприятия, такой, чтобы у сотрудников предприятий и членов их семей не возникало желания куда-то переезжать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускница ШСП Ирина Опенкина (вторая слева) — глава Центра социального обслуживания населения города Ленинск-Кузнецкий

Фото: Предоставлено пресс-службой СУЭК Выпускница ШСП Ирина Опенкина (вторая слева) — глава Центра социального обслуживания населения города Ленинск-Кузнецкий

Фото: Предоставлено пресс-службой СУЭК

В 2007 году был создан Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ», который стал разрабатывать и претворять в жизнь программы, нацеленные на постоянный и комплексный рост качества жизни на шахтерских территориях. Социальная деятельность компании с самого начала строилась на участии во всех проектах самих горожан. «Жители не только знают, что для них важнее и актуальнее, но и ценность перемен, в которых они принимают самое непосредственное участие, несоизмерима выше»,— отмечает президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев.

На подходе к 2010 году в фонде возникла идея объединить предпринимательскую активность жителей и программы поддержки малого бизнеса, с одной стороны, а также создание качественных и востребованных объектов социальной инфраструктуры — с другой. Одним из важных этапов на этом пути стало создание Школы социального предпринимательства (ШСП) в 2012 году. В школе будущим и уже практикующим социальным предпринимателям помогают получить знания и навыки, необходимые для запуска и развития бизнеса. Программа ШСП ежегодно включает в себя не только десятки очных и онлайновых семинаров, лекций и консультаций, но также запуск и экспертное сопровождение проектов, разработанных слушателями. С готовыми проектами выпускники школы могут принять участие в грантовом конкурсе Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» «Созидание» и получить средства на реализацию задуманного предприятия.

Заведующая Домом культуры Новошахтинского городского поселения (Приморский край) Елена Сташко и специалист по организации досуга Елена Ильина стали выпускниками школы в 2022 году. Елена Сташко так описывает свой опыт учебы в ШСП: «В школе принимают участие люди из разных регионов, мы активно обмениваемся и перенимаем опыт друг друга, рассказываем о своих достижениях и ошибках. Основная цель для меня — улучшить нашу деятельность, привлечь как можно большее количество местных жителей». Елена Сташко и Елена Ильина после выпуска из школы разработали бизнес-план, прошли конкурс и выиграли грант. Они открыли в ДК для местных детей досуговый клуб «Отдыхай-ка!» и клуб выходного дня «Развивай-ка!». Клубы стали невероятно популярными среди жителей поселка и уже даже вышли на окупаемость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Занятия в клубе выходного дня «Развивай-ка» в поселке Новошахтинский Приморского края. Проект выпускницы ШСП Елены Ильиной

Фото: Предоставлено пресс-службой СУЭК Занятия в клубе выходного дня «Развивай-ка» в поселке Новошахтинский Приморского края. Проект выпускницы ШСП Елены Ильиной

Фото: Предоставлено пресс-службой СУЭК

Заведующая детским садом «Елочка» в городе Черногорске (Хакасия) Лариса Панкова так рассказывает о своем знакомстве с ШСП: «В 2015 году я прошла отбор в школу, начала постигать теорию и практику ведения социального бизнеса. В сотрудничестве с наставниками школы я проработала бизнес-план открытия группы кратковременного пребывания для детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, и мы стали развивать это направление. Успешная защита проектов позволила привлечь стартовые средства от СУЭК. А в 2020 году наш другой проект, "Использование интерактивной песочницы в коррекционной педагогике в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья", вошел в число победителей конкурса "Созидание"».

Заместителя директора школы №3 города Бородино Красноярского края Алену Темнову учиться в Школу социального предпринимательства направили коллеги из городского отдела образования. «Я согласилась без сомнений: получать новые навыки всегда полезно,— вспоминает она.— Первые сессии были сложными, хотелось все бросить и уехать, так как было много, казалось бы, непреодолимых проблем. Но шаг за шагом пришла к своему первому бизнес-плану и его реализации». Благодаря ШСП в школе появилась группа продленного дня, которая успешно работает уже пятый год. Сейчас там появился еще и Центр дополнительных образовательных услуг. Продленка, курс «Готовимся к школе», Школа английского языка, Лаборатория технического творчества, углубленное изучение предметов, группа адаптации к школе — сегодня центр работает по 6 направлениям, здесь занимаются 16 групп и практикуют 10 педагогов.

Руководитель Центра социального обслуживания населения города Ленинск-Кузнецкий (Кузбасс) Ирина Опенкина поступила в ШСП в 2019 году. Идея у нее уже была — организация горячих обедов и их доставка на дом подопечным центра и социальным работникам. Госпожа Опенкина признается, что ехала на занятия в школе с долей недоверия: что она может не знать, проработав в социальной сфере 15 лет? Но первая же выездная сессия буквально перевернула мировоззрение. «Взгляд на вроде бы простые и понятные вещи стал другим»,— отмечет она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Восстановленный заброшенный аварийный спортзал в Девятом поселке города Черногорск. Автор проекта и выпускник ШСП — директор стадиона «Шахтер» Юрий Стрельченко

Фото: Предоставлено пресс-службой СУЭК Восстановленный заброшенный аварийный спортзал в Девятом поселке города Черногорск. Автор проекта и выпускник ШСП — директор стадиона «Шахтер» Юрий Стрельченко

Фото: Предоставлено пресс-службой СУЭК

Идея доставки горячих обедов при разборе оказалась несостоятельной: не просчитано многое, не учтены риски. Зато пришло понимание необходимости предоставления других услуг. С новыми проектами выпускница школы Ирина Опенкина вышла на конкурс «Созидание». Сейчас ее проект проката технических средств реабилитации «Рука помощи» продолжает интенсивно развиваться. Кроме того, госпожа Опенкина запустила новый проект — курсы компьютерной грамотности для людей с ограниченными возможностями зрения и слуха. Благодаря участию в конкурсе «Созидание» все горожане теперь могут пользоваться ее услугами «Механотерапии» и «Телесного ориентирования».

За 11 лет через Школу социального предпринимательства прошло уже более 350 человек, а число воплощенных в жизнь ее выпускниками проектов перевалило за 500. «Мы одними из первых в стране начали развивать социальное предпринимательство, потому что увидели большой потенциал в том, что активные и неравнодушные жители создают бизнес, который востребован и содействует необходимости роста качества жизни на территориях, закрывает пробелы в спектре доступных услуг. Мы с удовольствием отмечаем, что интерес людей растет, появляется все больше желающих попасть в нашу школу и все больше заявок на грантовый конкурс. Уверен, что социальное предпринимательство сможет во многом изменить облик наших городов и поселков»,— заключает Сергей Григорьев.