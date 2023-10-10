У премьера Британии нелегальные проблемы

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак дошел до Верховного суда в попытке защитить свою жесткую политику в отношении нелегальных мигрантов. Обращаться в высшую судебную инстанцию главе правительства пришлось после того, как апелляционный суд признал незаконным решение о высылке беженцев в Руанду до рассмотрения их прошений об убежище. Упорство, с которым правящая Консервативная партия отстаивает антимиграционные шаги, особенно примечательно на фоне низких рейтингов британского руководства и попыток найти хоть какую-то точку опоры в связи с предстоящими выборами. Оппозиция в лице лейбористов предлагает свои решения миграционных проблем, причем в консенсусе с Евросоюзом, с которым Риши Сунаку договориться не удалось.

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Фото: Justin Tallis / Pool / AP Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Фото: Justin Tallis / Pool / AP

В Лондоне 9 октября началось заседание Верховного суда, во время которого в течение трех дней адвокаты Риши Сунака попытаются оспорить июньское решение Апелляционного суда Великобритании о признании депортации нелегальных мигрантов в третьи страны незаконной.

Речь идет о плане Британии по отправке нелегальных мигрантов в третьи страны, который был разработан еще правительством Бориса Джонсона в 2022 году. Согласно придуманной консерваторами схеме, любому, кто нелегально прибыл в Соединенное Королевство после 1 января 2022-го, грозила депортация в «безопасную третью страну» на время рассмотрения прошения об убежище. В декабре 2022 года Верховный суд Лондона не стал чинить препятствий консерваторам, на выборах 2019 года обещавшим избирателям положить конец нелегальной миграции, и признал эту программу законной.

Правда, представление о безопасности у правящей Консервативной партии оказалось весьма спорным. В апреле 2023-го правительство Великобритании подписало договор с Руандой, которая за £140 млн согласилась разместить у себя высылаемых из Соединенного Королевства беженцев. Однако первый же рейс с мигрантами был заблокирован Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Позже просителям убежища при содействии благотворительных организаций также удалось оспорить решение Верховного суда в Апелляционном суде, который не смог признать Руанду «безопасной третьей страной».

Несмотря на волну негодования, поднятую правозащитниками, и решения двух судов — Апелляционного и ЕСПЧ, правительство Великобритании сдаваться явно не собиралось. В итоге господин Сунак и его команда снова обратились в Верховный суд в надежде доказать, что Апелляционный суд вынес ошибочное решение. Представители беженцев из Сирии, Ирака, Ирана, Вьетнама и Судана, в свою очередь, продолжили настаивать на незаконности схемы.

Между тем длящаяся второй год схватка в нынешнее время приобретает дополнительное значение. Не позднее 28 января 2025 года в Великобритании должны состояться всеобщие парламентские выборы, на которых Консервативная партия, удерживающая власть с 2010 года, согласно прогнозам, рискует потерпеть сокрушительное поражение от лейбористов. А потому, пытаясь найти хоть какую-то точку опоры и исправить катастрофические рейтинги, консерваторы активно взялись за то, что традиционно приносило им очки, то есть за борьбу с миграцией. Господин Сунак еще в начале года обозначил сокращение числа нелегалов в стране одним из приоритетов правительства на 2023 год. Основу плана и должна была составить программа по депортации.

Однако на практике задача «остановить лодки», плывущие с континента через Ла-Манш, оказалась куда сложнее, чем это следовало из лозунгов.

При этом, учитывая, что миграционную проблему консерваторы в центр своей политики поставили еще во время победы на последних выборах в 2019 году, попытка добиться результатов хотя бы «на флажке» выглядит вполне объяснимой. В конце концов, предпринятые за эти годы шаги по обузданию нелегальных потоков в Великобританию нельзя было признать особо удачными. По данным Национального бюро статистики, по итогам 2022 года число беженцев, которые прибыли в Британию, преодолев Ла-Манш, выросло более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. В 2021-м до британских берегов добрались 28,5 тыс. человек, в 2022-м — уже 45,7 тыс.

В июне Риши Сунак заявлял, что его план по остановке лодок сократил количество пересечений границы на 20%. Однако через пару дней после этих слов Британия установила суточный рекорд по числу приплывших нелегалов, который был побит вновь менее чем через месяц. Подобная динамика, конечно, не добавляла очков консерваторам, которые обещали резкое улучшение в вопросах миграции после «Брексита» (и, как следствие, прекращения свободного передвижения между Британией и Евросоюзом).

Разочарований по поводу результатов миграционной политики консерваторов не скрывают даже члены партии.

Так, в августе ее зампредседателя Ли Андерсон сказал: «Все это вышло из-под контроля. На данный момент мы (консерваторы.— “Ъ”) у власти, я заместитель председателя Консервативной партии, мы в правительстве, и мы потерпели неудачу».

Несмотря на пораженческие настроения, как показывает практика, сдаваться правительство не собирается. На прошлой неделе министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман сделала ряд острых заявлений, попытавшись напугать британцев «ураганом мигрантов», который, по ее мнению, угрожает стране в случае потери консерваторами большинства в парламенте. Она заверила, что иммиграция в Великобританию может стать «неконтролируемой и неуправляемой, если правительство, которое будет избрано в следующем году, не предпримет решительных действий, чтобы остановить это». И только консервативное правительство, по ее мнению, способно обеспечить Британии «прочные границы».

«Такие заявления стоит воспринимать прежде всего как предвыборный лозунг»,— считает ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк. По ее словам, «после выборов консерваторы будут выбирать нового лидера партии, и, скорее всего, на этот пост будет претендовать и Суэлла Браверман».

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Фото: Hannah McKay, Reuters Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман

Фото: Hannah McKay, Reuters

Между тем лейбористы, которые и ранее выступали с критикой предложений консерваторов, сейчас принялись бить в слабое место оппонентов с удвоенной силой. Так, в сентябре, пока господин Сунак собирался в Верховный суд, лидер оппозиции Кир Стармер обнародовал планы своей партии по борьбе с миграцией в случае прихода к власти.

Ключевая цель лейбористов — заключить сделку о реадмиссии с Брюсселем, в чем так и не преуспели консерваторы.

Последняя публично известная попытка кабинета Риши Сунака договориться о соглашении, которое бы давало Британии право высылать обратно нелегалов, прибывших из стран ЕС, была предпринята летом в ходе переговоров советника по нацбезопасности Британии Тима Бэрроу с главой администрации председателя Еврокомиссии Бьорном Зайбертом. Однако, как писала тогда The Times, дискуссии «ясно показали, что комиссия не открыта для нового соглашения между ЕС и Соединенным Королевством о реадмиссии».

Лейбористы же настаивают, что идея о соглашении вполне жизнеспособна. По их мнению, всего-навсего надо добиться компромисса, согласно которому Великобритания могла бы принимать какое-то число просителей убежища, въехавших в ЕС через Средиземное море, в обмен на возможность возвращать мигрантов, прибывающих через Ла-Манш. Оппозиция также выступает за прекращение практики предоставления отелей для просителей убежища и расширение сотрудничества с Европолом, чтобы помешать бандам отправлять небольшие лодки с французского побережья. В середине сентября Кир Стармер совершил турне по Европе, в ходе которого представил планы своей партии политикам и Европолу.

По мнению Киры Годованюк, даже если Кир Стармер придет к власти, он столкнется с той же проблемой, что и консерваторы.

«Брюссель не настроен на заключение полномасштабного соглашения с Лондоном о реадмиссии и жестко стоит на своих позициях»,— поясняет эксперт «Ъ».

По ее словам, после «Брексита» и выхода Британии из всех договоренностей, связанных с Дублинским регламентом и участием Лондона в общей системе предоставления убежища, Евросоюз воспринимает Британию как третью страну и предлагает ей договариваться с каждым европейским государством по отдельности. «А каждая страна в отдельности говорит о том, что она член ЕС, поэтому лучше договариваться с Евросоюзом. Они ходят по кругу»,— заключила эксперт.

Анастасия Домбицкая