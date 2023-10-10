«Для таких скоростей нужно проводить масштабную реконструкцию путей»

Компания РЖД в тестовом режиме запустила первый скоростной контейнерный состав из Калужской области в Новороссийск. В дальнейшем груз отправится ускоренной морской доставкой в Индию, ОАЭ и страны Юго-Восточной Азии. О том, как повлияет на сферу логистики скоростная доставка контейнеров по железной дороге «Ъ-Кубань» рассказал владелец торговой компании «Домакс» Максим Дорофеев.



Максим Дорофеев

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«Ускоренный контейнерный поезд — это поезд, который идет от станции отправления до станции назначения без сортировки. За счет этого он довозит груз значительно быстрее, чем обычный грузовой поезд. Обычный поезд за время пути несколько раз полностью расформировывается на сортировочных станциях и потом составляется заново.

Скоростной контейнерный поезд — это дальнейшее развитие идеи ускоренных поездов. В нем используются специально сконструированные платформы для перевозки контейнеров, которые могут перевозиться на скорости до 140 км/ч. В таком поезде перевозятся стандартные контейнеры. Их можно дальше перегружать в порту на морской транспорт и везти в другие страны.

Сейчас РЖД тестирует модель скоростных контейнерных поездов. Перевозка в таком поезде будет стоить дороже, чем обычная доставка. Но, я думаю, она найдет свою нишу. Во-первых, есть скоропортящиеся грузы. Для них срок доставки имеет первостепенное значение. Во-вторых, есть дорогие (высокомаржинальные) грузы. Для них стоимость перевозки составляет небольшую часть, и удорожание доставки практически не скажется на стоимости товара.

Для развития таких перевозок существует несколько ограничений. Отсутствие платформ, которые могут развивать скорость до 140 км/ч. Для того чтобы такие поезда можно было запускать по разным направлениям, таких платформ нужно тысячи. Сейчас их всего несколько десятков. Отсутствие локомотивов, рассчитанных на скорости до 140 км/ч. Для создания парка таких локомотивов нужны серьезные инвестиции. Скоростные ограничения железнодорожного пути. Для таких скоростей нужно проводить масштабную реконструкцию путей по направлениям, в которых будут запускаться такие поезда.

Кроме того, нужно понимать, что на многих участках сети железных дорог достигнут предел пропускной способности. Это, в первую очередь, относится к перевозкам в порты Дальнего Востока и обратно. Для запуска одного экспериментального скоростного поезда можно приостановить или направить “в объезд” обычные грузовые поезда. Но этот опыт сложно масштабировать на всю сеть железных дорог».

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