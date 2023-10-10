«Устройство остается нишевым»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какими темпами растут продажи смартфона и в каких странах его чаще всего покупают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caitlin Ochs, Reuters Фото: Caitlin Ochs, Reuters

Породистый Android набирает популярность, но в очень спокойном темпе. Ключевой представитель зеленого робота — семейство смартфонов Google Pixel достигло отметки в 40 млн проданных устройств за все время существования. Такими данными с ресурсом 9to5google поделились исследователи IDC. К статистике обратились в связи недавним запуском серии Pixel 8.

А цифры говорят о том, что со временем продажи увеличиваются. За всю семилетнюю историю линейки четверть отгрузок пришлась на прошлый год. Вообще в последние несколько лет темпы роста исчислялись двузначными числами, отметили представили IDC. Другими словами, бренд продолжает развиваться, набирает популярность у пользователей.

Но пока эти оптимистичные показатели на общий статус Google Pixel влияют мало. Он остается нишевым устройством. Для сравнения: компания Apple каждый год поставляет свыше 200 млн iPhone. И эта планка неуклонно поднимается. Так что если выбор смартфона базируется в том числе на принципе уникальности, то Pixel — один из очевидных вариантов. А среди Android-устройств он первым получает обновления платформы.

Согласно опросам Statista Consumer Insight, которые провели среди граждан в возрасте от 18 до 64 лет с числом респондентов от почти 1 тыс. до 10 тыс. в каждой стране исследования, наиболее часто модели Pixel используют канадцы. На них приходится 5,3%. Следом идут США, Япония, Индия, Великобритания, Германия, Франция и Испания. В последней показатель распространенности смартфонов Google опускается уже до 1,5%.

В прошлом году статистику поставок устройств Pixel активно улучшали как раз Северная Америка и Япония. Островное государство вообще стало крупнейшим рынком сбыта. Более того, в этом регионе породистый Android заметно отбирает рынок у «яблочной» электроники. А в Северной Америке Google оказался единственным брендом смартфонов, поставки которого не сократились в годовом исчислении.