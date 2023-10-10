Полицейские Татарстана изъяли 4 тысячи пачек контрафактного табака

В Татарстане полицейские в рамках операции «Алкоголь» изъяли более 4 тыс. пачек контрафактной табачной продукции и свыше 1,8 тыс. л спирта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Правоохранителями была установлена сеть мелкорозничных магазинов, которые специализировались на продаже спиртосодержащей жидкости двойного назначения с признаками контрафактности, а также было выявлено помещение склада для хранения данного товара и его предполагаемого развозчика. Развозчика продукции задержали в Казани. У него в машине нашли и изъяли 100 коробок с 5 тыс. флаконов объемом по 100 мл. Общий объем продукции составил 500 л. Кроме того, у него обнаружили ключи от гаража, где правоохранители нашли и изъяли более 13 тыс. флаконов с 1,3 тыс. л алкоголя и 409 блоков контрафактного табака.

По предварительным данным, закупщик с двумя другими подозреваемыми планировал продать товар в магазинах Казани и Набережных Челнов. В их действиях усматривают составы преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.

Изъятую продукции полицейские отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"Ъ-Казань"