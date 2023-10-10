«Яндекс Бизнес» запущен в Казахстане

Сервис «Яндекс Бизнес» (MOEX: YNDX) расширил географию своего присутствия и начал работать на территории Казахстана с 10 октября. Руководитель офиса продаж «Яндекса» по Центральной Азии Данияр Танаев отметил, что благодаря сервису предприниматели Казахстана получат возможность значительно расширить свою клиентскую базу и рассказать о себе широкой аудитории.

«В Казахстане начал работать новый сервис для предпринимателей — "Яндекс Бизнес". Благодаря ему владельцы малого и среднего бизнеса получат новые возможности для продвижения»,— сообщила пресс-служба «Яндекса» (цитата по ТАСС).

«Яндекс Бизнес» — сервис для автоматического запуска интернет-рекламы на площадках «Яндекса», в том числе на «Яндекс Картах», «Яндекс Услугах» и «Яндекс Дзене», а также более чем на 40 тыс. сайтов рекламной сети. Был запущен в 2021 году. Ориентирован в основном на рекламодателей из сегментов малого и среднего бизнеса. Сервис самостоятельно анализирует целевую аудиторию рекламодателя на основе представленной о бизнесе информации.

Милена Костерева