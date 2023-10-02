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Коммерсантъ FM
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РЖД ждет завершения строительства большинства из запланированных ВСМ к 2043 году

Гендиректор РЖД Олег Белозеров рассчитывает, что к 2043 году в России построят большинство из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). В частности, по его словам, ВСМ Москва—Петербург должна появиться до 2030 года.

«Я уверен, что следующее двадцатилетие будет временем высоких скоростей, прежде всего в пассажирском сегменте. Через 20 лет будет 2043 год, хотелось бы увидеть большинство из перечисленных ВСМ построенными»,— заявил господин Белозеров в интервью «РИА Новости».

Он допустил, что по ВСМ до Урала и на юг страны до 2030 года будут заделы. «Проектная документация по ВСМ Москва—Казань есть по всем этапам строительства. По Москве—Адлеру нужно будет сделать оценку и тоже начать двигаться»,— добавил глава РЖД.

«Ъ» выяснил, во сколько могут обойтись проекты высокоскоростных магистралей (ВСМ), предложенные в августе Владимиром Путиным. Четыре дороги, включая пилотную ВСМ Москва—Петербург, но без упомянутых президентом путей до Луганска и Донецка, правительство оценило в 10,8 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Что нам стоит путь построить».

Лаура Кеффер

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