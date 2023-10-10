Шекель стабилизируют обещанием интервенций

На очень резкий экономический шок — нападение на Израиль организации ХАМАС из палестинского анклава Газа — Банк Израиля, эмиссионный банк и денежный регулятор Израиля, ответил объявлением границ средств, зарезервированных для интервенций для стабилизации курса национальной валюты, шекеля, на иностранных площадках. Лимит (необъявленный по времени расходования) составляет, по сообщению Банка Израиля, $30 млрд, или 15% от собственных валютных резервов, составлявших в сентябре (см. диаграмму) порядка $199 млрд. Заявлено о расширении программы предоставления валютной ликвидности через механизм свопов до $15 млрд.

Утром 9 октября курс шекеля к доллару США снизился до семилетнего минимума, с 3,86 до 3,95 шекеля/$, на 2,8%. С локального пика в марте 2020 года израильская валюта ослабла на 10%. Причиной решения интервенций на конференции утром 9 октября представители регулятора назвали резкое ослабление курса шекеля овернайт накануне на биржах в Азии — он достигал 4,3 шекеля/$. В заявлении Банка Израиля отмечено, что интервенции при необходимости будут проводиться на внешних торговых площадках, единственная цель регулятора — сглаживание волатильности валютного курса для обеспечения нормального функционирования финрынков. Дополнительных действий ни в денежной политике, ни в регулировании Банк Израиля пока не объявлял, за исключением расширенных требований к розничной банковской сети — банки в течение 21 дня должны перевести 25% отделений в режим «центральных», где гарантируют полный спектр услуг при любом режиме безопасности, вводимом военными властями в Израиле — активизировано положение о работе сети в чрезвычайных условиях, введенное в апреле 2010 года.

Стандартно ответом центробанка на такие шоки является временное ограничение работы банковской системы и финрынков и рост ставки во избежание банковской паники. Однако ее риски в Израиле сейчас отсутствуют, как и существенные риски финстабильности, причин роста ключевой ставки Банка Израиля (4,75% годовых, инфляция год к году — 4,1%) нет — хотя спрос на госдолг в стране вырос (вчера продано госбондов на $500 млн). Происходящее скорее подавит усиливавшиеся до этого проинфляционные тренды — финальное решение по ставке будет принято 21 октября на плановом заседании в Банке Израиля.

Дмитрий Бутрин