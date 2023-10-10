Дуля с маком

Верховный суд (ВС) РФ отказал в иске Александру Старцеву и его матери Елене Антипенской, требовавшим изменить утвержденные правительством РФ перечни наркотических средств. Рыночный торговец Старцев требовал исключить из перечня кондитерский мак, за торговлю которым, по словам адвокатов истца, тот был отправлен в СИЗО по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В 2019 году исключить пищевой мак из перечня наркотиков предлагала и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С иском в ВС в мае 2023 года обратились Александр Старцев и Елена Антипенская. Заявители обжаловали постановления правительства №681 (об утверждении перечня наркотических средств) и №540 (о мерах контроля за препаратами, содержащими «малое количество» таких средств). В иске содержится требование изъять из списков кондитерский мак и его семена. Как пояснил суду представляющий интересы заявителей адвокат Валерий Шухардин, оспариваемые нормы позволяют правоохранительным органам злоупотреблять полномочиями и открывать уголовные дела на продавцов легального мака, тогда как законодательство давно нуждается в корректировке таких правовых пробелов. Другой представитель, Виктор Гладышев, в свою очередь, сообщил РАПСИ, что его доверитель «держал ларек на рынке», но был обвинен «в распространении тяжелых наркотиков». Из слов адвокатов следовало, что господин Старцев сейчас находится в СИЗО. Господин Гладышев дал понять, что логика правоохранителей сводится к обнаружению в маке следов опиатов: «Но они есть в любом маковом зернышке. Их невозможно оттуда удалить, но их там содержится крайне скудное количество! Получается путаница».

Заявители также требовали признать недействующим постановление правительства РФ №934, которым в 2010 году утвержден перечень растений, содержащих наркотические вещества. В списке упоминается «мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L)». В «РИА Новости» обращают внимание, что для квалификации уголовного обвинения по ст. 228.1 УК РФ о незаконном сбыте наркотиков в «крупном размере» достаточно 10 растений, в «особо крупном» — 200 растений.

Судья Вячеслав Кириллов, выслушав аргументы, отказал в удовлетворении иска.

В 2014 году ВС, отметим, рассматривал заявление об исключении из упомянутого перечня «технического мака» — маковой соломки. Тогда бизнесмен Роман Шилов, ссылаясь на международную практику, пытался убедить высшую инстанцию, что Россия превысила полномочия, включив соломку в перечень. Но ВС отказал заявителю.

Резонансные уголовные дела вокруг оборота мака возбуждались и ранее. Так, в 2012 году глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов докладывал о задержании предпринимателя Сергея Шилова: его обвинили во ввозе в РФ наркотиков под видом пищевого мака. Со складов было изъято 185 тонн мака, а господин Иванов рассказывал, что бизнесмен «обеспечивал годовое содержание 100 тыс. наркоманов». Господин Шилов, в свою очередь, заверял, что продавал мак только юрлицам, в частности хлебозаводам. В рамках дела обвиняли и эксперта Ольгу Зеленину из пензенского НИИ сельского хозяйства, давшую заключение о том, что из ввезенного мака нельзя получить наркотики. В итоге все фигуранты дела были оправданы судом.

Юрист Арсений Левинсон вспоминает, что дело Сергея Шилова и Ольги Зелениной «содержало тысячи томов и шло много лет». «Но проблемы законодательства, которые позволили возбудить и много лет расследовать это дело, фактически не были решены. Периодически вновь появляются такие уголовные дела»,— говорит господин Левинсон. По его словам, современные методы исследований позволяют обнаружить в зернах кондитерского мака морфин и кодеин в минимальных количествах, чем и пользуются правоохранительные органы при возбуждении дел, проводя контрольные закупки у предпринимателей.

В 2019 году исключить пищевой мак из перечня наркотиков предлагала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, за его продажу пострадали множество граждан, не представлявших общественной опасности, в том числе руководители предприятий, продававших легальный мак. Господин Левинсон сетует, что ВС в решении фактически «устранился от решения проблемы», но надеется, что в мотивировочной части суд все-таки разъяснит: оборот кондитерского мака не противоречит законодательству.

Александр Воронов