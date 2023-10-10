В Орловской области в 2023 году выявили 114 незаконных рекламных конструкций

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области в 2022 году выявил в регионе 114 рекламных конструкций, размещенных без действующего разрешения. Из них 85 конструкций находятся в Орле, сообщили в облправительстве. Речь идет об объектах, на демонтаж которых уже выданы предписания.

Сейчас региональная схема размещения рекламных конструкций включает 347 мест для их монтажа, в том числе 64 — на частной территории. Ранее для поддержки отрасли в регионе продлили действия 229 разрешений на установку и эксплуатацию конструкций. Еще 49 разрешений было выдано в нынешнем году; аннулировано пять документов. Сейчас в регионе действует 451 разрешение, в том числе 391 — на размещение объектов в Орле.

Почему мэрия Воронежа подала 36 исков к московскому оператору наружной рекламы — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин