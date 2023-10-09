В Липецкой области планируют собрать рекордный урожай подсолнечника, сои и рапса

В Липецкой области собрано более 600 тыс. т масличных, а по итогам уборки планируется превысить показатель прошлого сезона в 815 тыс. т. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Всего масличными культурами в этом году было засеяно 415 тыс. га,— рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков.— Это рекордные для региона площади. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что по рапсу у нас будет рекордный урожай. Уборка сои продолжается, по ней мы тоже ожидаем рекорд».

Уборка рапса практически завершена; получено 133 тыс. т в бункерном весе. Соя обмолочена на 70% площадей, валовый сбор — 267 тыс. т. Также убрано 45% площадей под подсолнечником, получено 235 тыс. т.

Сейчас в Липецкой области работают восемь маслоэкстракционных заводов. В 2022 году в регионе был переработан 1 млн т масличных и получено около 500 тыс. т подсолнечного, рапсового, соевого и льняного масел. На экспорт в прошлом году было отправлено 375 тыс. т масложировой продукции, в нынешнем — уже около 500 тыс. т.

Какого урожая зерна ожидают в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин