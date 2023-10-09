ПСО «Казань» дают шанс

Татарстанское управление Федеральной налоговой службы (ФНС) спустя почти год после предъявления требований на 4,8 млрд руб. к ПСО «Казань» готово отказаться от намерения обанкротить застройщика. Стороны планируют к ноябрю подписать мировое соглашение. В ПСО «Казань» хотят избежать начала процедуры банкротства, чтобы другие кредиторы не успели предъявить к ней претензии. Компания уже погасила около 15% долга и ищет имущество, которое может быть предоставлено в обеспечение оставшихся обязательств. ПСО и ФНС уже заключали мировое соглашение в 2018 году, но затем долги компании по налогам стали поводом для возбуждения уголовных дел. Организация построила к ЧМ2018 новый стадион в Самаре, на котором выявили многочисленные дефекты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скандальный застройщик самарского стадиона может избежать банкротства

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Скандальный застройщик самарского стадиона может избежать банкротства

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» направило в УФНС Татарстана письмо с предложением заключить мировое соглашение по урегулированию налоговой задолженности. Об этом сообщил юрист компании Станислав Захаров на заседании Арбитражного суда Татарстана по делу о банкротстве ПСО.

Представитель УФНС Айдар Губайдуллин подтвердил суду, что ведомство получило «сообщение о намерении заключить мировое соглашение». «Мы предоставили информацию, какие у нас технические регламенты для заключения с налоговым органом мирового соглашения»,— пояснил он.

С целью заключения соглашения между УФНС и ПСО «Казань», по словам господина Захарова, «происходит работа по инвентаризации имущества, которое необходимо предоставить в залог, поиску данного имущества». Как сказал юрист компании, в качестве обеспечения части задолженности ПСО «Казань» хочет предоставить поручительства. «Впоследствии планируется заключение мирового соглашения»,— обещал он.

Судья Айдар Галиуллин «настоятельно» просил предоставить мировое соглашение, подписанное обеими сторонами, на следующее ­заседание.

• ПСО «Казань» принадлежит экс-депутату Госсовета Татарстана Равилю Зиганшину, который является директором компании. ООО занималось возведением объектов Универсиады2013, включая стадион «Казань Арена». Кроме того, ПСО строило объекты Иннополиса, Свияжска, различные промышленные сооружения, жилые дома, в том числе по программе соципотеки, транспортные развязки. Компания также получала заказы за пределами Татарстана. К футбольному чемпионату мира 2018 года она возводила стадионы в Самаре и Саранске (Министерство спорта РФ подавало иски к ПСО из-за просрочки исполнения контрактов). Позже на самарской арене выявляли многочисленные дефекты. С октября 2018 года ПСО «Казань» является генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный. Компания обязалась возвести стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» за 38,7 млрд руб. Дирекция космодрома также судилась с ПСО из-за нарушений в его работе. По данным kartoteka.ru, выручка от ПСО «Казань» в 2022 году составила 12,8 млрд руб., чистая прибыль — 170 тыс. руб.

Изначально иск о банкротстве ПСО «Казань» подавало ООО «Объединенная строительная компания „Ресурс“» (компания признана банкротом), заявив в ноябре прошлого года о долге в 219 млн руб. Однако в мае 2023 года суд отказал заявителю в просьбе открыть в отношении ПСО «Казань» процедуру наблюдения, поскольку долг не был доказан. «Ресурс» лишился права требовать признания ПСО ­банкротом.

УФНС с заявлением в Арбитражный суд Татарстана обратилось в декабре 2022 года с суммой требований 4,76 млрд руб. Налоговая была вынуждена ждать, пока проверят обоснованность требований первого заявителя. В мае суд принял ее заявление в производство.

В течение лета ПСО «Казань» представляла суду подтверждения, что погашает задолженность перед налоговой. На заседании в августе компания в очередной раз попросила об отложении судебного заседания «с целью мирного урегулирования спора».

Стороны вправе заключить мировое соглашение на любой стадии процесса. Но, как пояснил судья, если дело о банкротстве будет открыто, то другие кредиторы также смогут предъявить свои требования ПСО «Казань». В этом случае соглашение придется заключать «с учетом интересов этих кредиторов». «Урегулировать этот вопрос в ваших интересах. Мировое соглашение является уступкой для вас, возможностью продолжить свою коммерческую деятельность»,— просил судья.

Представитель ПСО подтвердил, что у компании есть и другие долги, которые «в стадии исполнительного производства». «Мы планируем заключить мировое до введения процедуры (банкротства. — „Ъ“)»,— пообещал господин Захаров. Конкретную сумму долгов перед другими кредиторами он назвать не смог. По данным «СПАРК», у ПСО «Казань» 77 текущих исполнительных производств на общую сумму 2,6 млрд руб.

Задержку с заключением мирового соглашения представитель ПСО попытался объяснить тем, что налоговый орган «долгое время не мог принять платежи» на 600 млн руб. Как уточнил Станислав Захаров, теперь эти платежи подтверждены и уточненная задолженность перед УФНС составляет около 4,12 млрд руб. «Если считать от основной суммы долга, погашено было порядка 15%»,— резюмировал он.

Представитель налоговой Айдар Губайдуллин заверил, что со стороны УФНС все будет «в ускоренном режиме». «Мы ждем только документы от должника»,— пояснил он. Впрочем, господин Губайдуллин добавил, что проект соглашения необходимо будет согласовать с центральным аппаратом ФНС. Он также напомнил, что ранее ПСО «Казань» уже заключало с налоговой мировое соглашение: «Все технические моменты должнику известны».

Судья отметил, что мировое соглашение может быть заключено, даже если не вся сумма долга будет обеспечена залогом. «Если оно не будет исполняться и этих средств будет недостаточно, вы всегда можете пойти на расторжение»,— разъяснил он представителю налоговой. Следующее заседание судья назначил на ноябрь 2023 года.

Неуплата налогов ПСО «Казань» стала поводом для возбуждения уголовных дел. Первое было открыто в апреле 2021 года. Равилю Зиганшину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 199 УК РФ.Сообщалось, что ПСО «Казань» умышленно уклонилось от уплаты НДС на сумму 1,3 млрд руб. в четвертом квартале 2018 года. Господина Зиганшина задерживали, но решением суда он был отпущен под залог 100 млн руб. В начале 2022 года было возбуждено второе уголовное дело, связанное с неуплатой налогов на 2,66 млрд руб. Претензии следствия связаны с выполнением ПСО «Казань» госконтрактов на строительство стадионов к чемпионату мира по футболу — 2018. Статус этих уголовных дел неизвестен.

Кирилл Антонов, Казань; Евгений Чернов