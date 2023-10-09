Нижегородцев спасают от Нижегородской улицы

Предприниматель Галина Ручковская в суде оспаривает законность введения мэром Нижнего Новгорода режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в границах ее старого дома и земельного участка на Нижегородской улице. Глава города Юрий Шалабаев ввел режим ЧС еще в июне 2021 года, после чего под предлогом аварийного состояния особняка региональное минимущества начало процедуру его реквизиции вместе с землей. Галина Ручковская не понимает, как областные чиновники за ее спиной сумели признать дом аварийным. На просьбы собственницы отменить действующий в отношении ее недвижимости режим ЧС в городской администрации официально не отвечают. Как стало известно в суде, нижегородское управление МЧС в августе также рекомендовало мэру отменить чрезвычайную ситуацию на Нижегородской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытое забором и баннерами старое строение власти сочли чрезвычайной угрозой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Закрытое забором и баннерами старое строение власти сочли чрезвычайной угрозой

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Областной арбитражный суд начал рассматривать необычный спор, касающийся изъятия у частного собственника объектов недвижимости в историческом центре Нижнего Новгорода. Индивидуальный предприниматель Галина Ручковская в иске к городской администрации просит признать незаконным бездействие муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный в отношении принадлежащего ей на Нижегородской улице дома №27 вместе с земельным участком площадью свыше 500 кв. м.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ввел этот режим своим постановлением еще 22 июня 2021 года в отношении нескольких старых домов в центре города.

Инициатором признания их угрозами жизни и здоровью граждан выступило минимущества Нижегородской области, после решения мэра приступившее к процедурам реквизиции домов. По смыслу закона реквизиция — это принудительное изъятие государством имущества у собственника с выплатой ему его стоимости.

Реквизицию проводят только в интересах общества в случае стихийных бедствий, техногенных аварий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций. В случае их устранения собственность могут вернуть владельцу, так как реквизиция — зачастую временная мера, необходимая для преодоления ЧС.

В случае с недвижимостью Галины Ручковской поводом для введения режима ЧС стало признание ее дома аварийным со степенью износа более 95%, что грозит возможным обрушением. Такой вывод сделали эксперты АНО «Научно-исследовательский центр строительства и недвижимости», которые по заказу минимущества в феврале 2021 года провели обследование дома на Нижегородской улице.

Галина Ручковская узнала об этом только в начале 2023 года, получив от министерства иск о реквизиции своей недвижимости (он пока приостановлен для определения цены недвижимости). «Я считаю, что грубо нарушается мое конституционное право на собственность. Как привлеченные министерством эксперты смогли обследовать мой дом без моего ведома, сделать вывод о его аварийном состоянии? Дом огорожен металлическим забором, все закрыто. Следов взлома и проникновения внутрь я не обнаружила. При этом эксперты описали внутреннее состояние дома вплоть до перекрытий. На мой вопрос, как они смогли обследовать дом изнутри, эксперты от ответа уклонились. При этом я не получала ни одного предписания от властей о плохом состоянии моего дома или о том, что я ненадлежащим образом его содержу. Иск минимущества об изъятии стал для меня сюрпризом»,— рассказала «Ъ-Приволжье» Галина Ручковская.

Она начала обжаловать действия областных и городских властей в Нижегородском райсуде, но судья Юлия Кучерова решила, что мэр был вправе вводить режим ЧС, а минимущества — затем осуществлять реквизицию. Экспертиза об ограниченной годности дома со стороны собственника была отклонена.

Собственник обжаловал это решение в областном суде, а в арбитраже хочет доказать, что городская администрация незаконно третий год не прекращает введенный в отношении объектов недвижимости режим ЧС.

В суде представитель собственника Андрей Климов рассказал, что в июне они обращались по этому поводу в мэрию и их пригласили на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством Юрия Шалабаева. Однако когда Галина Ручковская с адвокатом Климовым попытались получить пропуски в здание администрации, прямо в фойе их развернули обратно, сообщив, что их вопрос был исключен из повестки комиссии.

«Мы попросили письменный ответ на наше обращение, но с конца июня так пока ничего и не получили»,— рассказал представитель собственника.

От городской администрации на заседание о рассмотрении длительного режима ЧС в части Нижегородского района никто не пришел, отзыва от юристов мэрии также не поступило. Зато в суд пришел представитель главного управления МЧС по Нижегородской области. Он рассказал, что на участке Галины Ручковской их специалисты не выявили признаков техногенной или природной чрезвычайной ситуации, а городские власти не уведомляли МЧС о ее ликвидации и никаких мероприятий по этому поводу не проводилось. В связи с этим 17 августа управление МЧС направило мэру Юрию Шалабаеву письмо с просьбой отменить введенный в 2022 году режим ЧС, которая не значится в госреестре чрезвычайных ситуаций.

Главе Нижнего Новгорода рекомендовали отменить его не только в отношении дома и участка Галины Ручковской, но и других указанных объектов недвижимости на Малой Ямской, Ильинской и Нижегородской улицах (всего восемь адресов). Администрация города, по словам представителя МЧС, на это предложение пока не ответила, хотя срок ответа уже истек.

Судебное разбирательство продолжится 30 октября. В мэрии пояснили, что режим ЧС был обусловлен почти полным физическим износом дома, который определили эксперты АНО. «Согласно представленному минимущества заключению экспертизы, имелась угроза обрушения здания и причинения вреда здоровью неопределенного круга лиц», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Роман Кряжев