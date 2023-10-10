Вертолетчики опасны на «Дону»

Как стало известно “Ъ”, военные суды в Ростовской области не позволили перевести в гражданско-правовую сферу уголовное дело о необычной аварии с участием военного вертолета. Совершая перелет с аэродрома базирования на соседний, экипаж зачем-то перешел на бреющий полет, зацепил и оборвал провода линии электропередач (ЛЭП), а затем тащил их за собой до тех пор, пока висящий на обрывках изолятор не пробил голову оказавшемуся под вертолетом водителю автомобиля.



Авария вертолета Ми-8МТВ-2 685-го отдельного смешанного авиаполка особого назначения Росгвардии, дислоцированного в Ростове-на-Дону, произошла 10 сентября прошлого года. В этот день летчики Николай Бородов и Дмитрий Исаенко, как сказано в материалах уголовного дела, совершали полет без вооружения в Каменск-Шахтинский. Примерно через час после вылета с аэродрома Ростов (Центральный) командир экипажа Бородов передал управление машиной летчику-штурману Исаенко, а тот «без наличия какой-либо угрозы безопасности полета» перешел на так называемый афганский вариант прохождения маршрута — снизился до высоты 5–12 м над землей и повел машину дальше в этом «коридоре».

Как объяснял позже сам пилот Исаенко, таким образом он выбрал зону с меньшей турбулентностью и просто облегчил себе управление вертолетом.

Около 13:30 машина, шедшая в 5,6 м над землей на скорости 234 км/ч, стала пересекать федеральную автотрассу М4 «Дон» в районе хутора Калиновка Красносулинского района, но прежде чем оказаться над дорожным полотном, «нырнула» под провода идущей вдоль обочины дороги линии электропередачи. Ми-8, как сказано в материалах дела, оборвал провода и даже обрушил «несколько опор», однако удержался в воздухе. Дмитрий Исаенко продолжил полет вместе с волочащимися за машиной обрывками проводов и висящим на них керамическим изолятором, который в итоге угодил в лобовое стекло движущегося по трассе «Дон» Volkswagen Touran.

Как позже установила экспертиза, изолятор пробил насквозь лобовое и заднее стекла иномарки, а дальше ударил в борт прицепа идущего следом «КамАЗа», оставив на его металле приличных размеров «продольную вмятину».

При этом водителю Touran, как сказано в заключении судмедэкспертизы, он причинил «многооскольчатые переломы костей черепа и лицевого скелета с размозжением и полной травматической экстракцией (удалением) головного мозга». Водитель скончался мгновенно.

54-й военный следственный отдел (ВСО) СКР квалифицировал случившееся как нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее гибель человека, а вертолетчики Бородов и Исаенко были обвинены по соответствующей ст. 351 УК РФ. В постановлении о привлечении их к уголовной ответственности следователь сослался примерно на десяток проигнорированных экипажем ведомственных документов гражданской авиации, Росгвардии и Минобороны, запрещающих пилотам движение на предельно малых высотах. За, вероятно, совершенное преступление господа Бородов и Исаенко могли бы получить до семи лет колонии, однако представитель 54-го ВСО сам обратился в Новочеркасский гарнизонный военный суд с ходатайством о прекращении их уголовного преследования и замене его на «применение мер уголовно-правового характера» в виде судебного штрафа.

Его решение активно поддержали защитники пилотов, рассказавшие в гарнизонном суде, что их клиенты раскаялись, признали вину и компенсировали затребованный родственниками погибшего водителя материальный вред и моральный ущерб в размере 3 млн 900 тыс. руб.

Однако суд с этим не согласился. Не принял аргументы адвокатов и Южный окружной военный суд, в котором защитники попытались обжаловать решение суда первой инстанции. Таким образом, разбирательство по делу, которое продолжается в гарнизонном суде, завершится приговором.

Сергей Машкин